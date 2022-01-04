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Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta
Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta
NATO, Rusya ile toplantının 12 Ocak’ta yapılacağını doğrulayarak Moskova'ya ‘İttifak'ın endişelerini dikkate alma’ çağrısında bulundu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:33+0300
2022-01-04T15:35+0300
savunma
rusya
ukrayna
nato
joe biden
jens stoltenberg
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NATO basın dairesinden yapılan açıklamayla Rusya-NATO Konseyi toplantısının 12 Ocak’ta yapılacağı doğrulandı. Bununla birlikte Brüksel’de 12-13 Ocak tarihlerinde NATO Askeri Komitesi de genelkurmay başkanları düzeyinde toplanacak. Açıklamada ayrıca ‘Rusya ile diyaloğun karşılıklılık temelinde yürütülmesi, NATO'nun Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerini karşılaması, Avrupa güvenliğine ilişkin temel ilkelere ve temel belgelere dayanması ve NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla istişarelere paralel olarak yürütülmesi’ gerektiği kaydedildi. NATO toplantının gündemini henüz netleştirmedi. Daha önce Rusya, ABD’ye ait nükleer silahların Avrupa'dan çekilmesi, konvansiyonel NATO askeri kuvvetlerinin Rusya sınırları yakınında konuşlandırılmasına son verilmesi, ayrıca Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya dahil etme sürecinden vazgeçilmesi gibi talepleri içeren Avrupa güvenliği alanındaki girişimlerini NATO ile görüşme niyetini açıklamıştı. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Aralık 2021'de birçok kez, ‘Ukrayna ve etrafındaki durumu, ayrıca ‘Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırının yakınında yığılması’ ile ilgili söylentileri tartışmak üzere Rusya-NATO Konseyi toplantısının yapılmasını önerdiğini ifade etmişti. Moskova, ABD ile yapılacak müzakerelerin sonucunda, NATO'nun doğuya doğru ilerlemekten ve Rusya sınırlarının yakınlarına tehdit edici silah sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesi ile ilgili yasal garantilerin çıkmasını bekliyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu bakış açısını kabul ettiğini açıklamış, Rus liderin ise Biden'ı Batı'nın Ukrayna'daki durum için Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almasının ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardığını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211221/rusya-nato-moskovanin-blof-yapmadigini-anliyor-1051970563.html
https://tr.sputniknews.com/20211226/rus-disisleri-nato--rusya-konseyi-toplantisinin-tarihi-ve-formati-uzerinde-calisiliyor-1052126316.html
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rusya, ukrayna, nato, joe biden, jens stoltenberg

Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta

15:33 04.01.2022 (güncellendi: 15:35 04.01.2022)
© SputnikRusya & NATO
Rusya & NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Sputnik
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NATO, Rusya ile toplantının 12 Ocak’ta yapılacağını doğrulayarak Moskova'ya ‘İttifak'ın endişelerini dikkate alma’ çağrısında bulundu.
NATO basın dairesinden yapılan açıklamayla Rusya-NATO Konseyi toplantısının 12 Ocak’ta yapılacağı doğrulandı. Bununla birlikte Brüksel’de 12-13 Ocak tarihlerinde NATO Askeri Komitesi de genelkurmay başkanları düzeyinde toplanacak.
Açıklamada ayrıca ‘Rusya ile diyaloğun karşılıklılık temelinde yürütülmesi, NATO'nun Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerini karşılaması, Avrupa güvenliğine ilişkin temel ilkelere ve temel belgelere dayanması ve NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla istişarelere paralel olarak yürütülmesi’ gerektiği kaydedildi.
NATO toplantının gündemini henüz netleştirmedi.
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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Daha önce Rusya, ABD’ye ait nükleer silahların Avrupa'dan çekilmesi, konvansiyonel NATO askeri kuvvetlerinin Rusya sınırları yakınında konuşlandırılmasına son verilmesi, ayrıca Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya dahil etme sürecinden vazgeçilmesi gibi talepleri içeren Avrupa güvenliği alanındaki girişimlerini NATO ile görüşme niyetini açıklamıştı.
Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Aralık 2021'de birçok kez, ‘Ukrayna ve etrafındaki durumu, ayrıca ‘Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırının yakınında yığılması’ ile ilgili söylentileri tartışmak üzere Rusya-NATO Konseyi toplantısının yapılmasını önerdiğini ifade etmişti.
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Rus Dışişleri: NATO- Rusya Konseyi toplantısının tarihi ve formatı üzerinde çalışılıyor
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Moskova, ABD ile yapılacak müzakerelerin sonucunda, NATO'nun doğuya doğru ilerlemekten ve Rusya sınırlarının yakınlarına tehdit edici silah sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesi ile ilgili yasal garantilerin çıkmasını bekliyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu bakış açısını kabul ettiğini açıklamış, Rus liderin ise Biden'ı Batı'nın Ukrayna'daki durum için Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almasının ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardığını ifade etmişti.
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