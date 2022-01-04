Rusya'da günlük vaka sayısı, yaklaşık 7 ay sonra ilk kez 16 binin altında

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da son 24 saatte 15 bin 903 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam, Haziran 2021'den sonra 16 binin altında kaydedilen ilk günlük vaka sayısı oldu.



Rusya'da pandeminin başından bu yana koronavirüse yakalananların toplam sayısı 10 milyon 570 binin üzerine çıktı.



Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 834 artarak 312 bin 187 kişiye ulaştı.



Son 24 saatte 27 bin 71 kişi daha koronavirüsle mücadeleyi kazandı.