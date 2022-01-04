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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220104/rusyada-yeni-yil-tatili-suruyor-1052375007.html
Rusya'da yeni yıl tatili sürüyor
Rusya'da yeni yıl tatili sürüyor
Rusya'da yeni yıl tatili sürüyor. 10 Ocak’a kadar sürecek tatilde vatandaşlar vakit geçirmek için kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği parkları... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T02:14+0300
2022-01-04T02:14+0300
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multimedya
rusya
noel
yeni yıl
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фото, rusya, noel, yeni yıl
Rusya'da yeni yıl tatili sürüyor
Rusya'da yeni yıl tatili sürüyor. 10 Ocak’a kadar sürecek tatilde vatandaşlar vakit geçirmek için kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği parkları tercih ediyor.
© AA
Rusya'nın başkenti Moskova’da Rusya Fuar Merkezi'ndeki (VDNH Park) açık hava buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova’da Rusya Fuar Merkezi'ndeki (VDNH Park) açık hava buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor.
© AA
Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde insanlar vakit geçiriyor.
Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde insanlar vakit geçiriyor.
© AA
Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam edecek.
Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam edecek.
© AA
Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirmeye devam ediyor.
Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirmeye devam ediyor.
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA