KORONAVİRÜS
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
22:23 04.01.2022 (güncellendi: 23:17 04.01.2022)
© AASaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
© AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 4, 2022
Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından Karamollaoğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yavaş paylaşımında "Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlığına en kısa sürede kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlığına en kısa sürede kavuşmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/UpauUQJRTb— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 4, 2022
Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten diğer isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Geçmiş olsun değerli Genel Başkanım, acil şifalar dilerim. https://t.co/9R5IBcQeUB— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 4, 2022
Çok geçmiş olsun Temel Bey, acil şifalar diliyorum. https://t.co/BXo5wkiEVN— Meral Akşener (@meral_aksener) January 4, 2022
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın @T_Karamollaoglu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) January 4, 2022