https://tr.sputniknews.com/20220104/saadet-partisi-lideri-karamollaoglunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1052405305.html

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüse yakalandığı duyuruldu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:23+0300

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temel karamollaoğlu

koronavirüs

koronavirüs testi

koronavirüs

saadet partisi

mansur yavaş

ali babacan

meral akşener

ekrem imamoğlu

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından Karamollaoğlu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yavaş paylaşımında "Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlığına en kısa sürede kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten diğer isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu.

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temel karamollaoğlu, koronavirüs, koronavirüs testi, saadet partisi, mansur yavaş, ali babacan, meral akşener, ekrem imamoğlu