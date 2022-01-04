Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220104/silikon-vadisinin-birkac-damla-kanla-test-devrimi-mucidi-4-ayri-dolandiriciliktan-suclu-bulundu-1052383182.html
Silikon Vadisi'nin 'birkaç damla kanla test devrimi mucidi', 4 ayrı dolandırıcılıktan suçlu bulundu
Silikon Vadisi'nin 'birkaç damla kanla test devrimi mucidi', 4 ayrı dolandırıcılıktan suçlu bulundu
ABD'de parmak ucundan alınan bir kaç damla kanla tüm hastalıkları saptayan test kiti geliştirerek devrim yaptığı iddiasındaki Theranos şirketinin kurucusu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T11:41+0300
2022-01-04T12:10+0300
dünya
abd
sağlık
silikon vadisi
teknoloji
dava
dolandırıcılık
şirket
suçlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052383300_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2658f82495439ac50fcf56339ec378d0.jpg
Silikon Vadisi'nin şöhretleri arasına katılma emeline 2003 yılında sağlık teknolojisi şirketi Theranos'u kurarak ulaşan Elizabeth Holmes'un (37) hızlı yükselişi, yatırımcıları ve hastaları yanıltmak ve dolandırmakla suçlanmasıyla ibret hikayesine dönüştü. Dün gece mahkemeden çıkan kararla 2010-15 arasında Theranos yatırımcılarına karşı komplo, Theranos yatırımcılarına karşı elektronik dolandırıcılık ve ayrıca iki elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundu ki, her biri için 20 yıl hapis isteniyor. Yanısıra milyonlarca dolar para cezası daha ödeme potansiyeli bulunuyor.Kaliforniya'da 31 Ağustos'ta başlayan davanın sonunda, 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri, 2 hafta süren tartışmaların ardından kararını verdi. Savcılık, Theranos'un yönetim kurulunda görev yapan eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, eski Theranos çalışanları, perakende yöneticileri dahil 29 tanık getirdi. Savunma sadece 3 tanık çağırabildi.Holmes'un 2013-16 arasında kan testi hizmetleri için ödeme yapan hastalara karşı komplo, banka havalesiyle bağlantılı elektronik dolandırıcılık ve iki hastanın laboratuvar sonuçlarıyla bağlantılı iki elektronik dolandırıcılıktan suçlu olmadığına hükmeden jüri, para transferleriyle bağlantılı iki elektronik dolandırıcılık suçlaması hakkındaysa karara varamadı ki, bu, yeniden dava açılması anlamına gelebilir. Babası yolsuzluktan iflas eden enerji devi Enron'un başkan yardımcısı olan Holmes, 2003'te kurduğu Theranos'un sadece birkaç damla kanla daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir hastalık yelpazesini tespit eden kan testiyle devrim yaratacağını iddia etti. Holmes'un medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulduğu Theranos'un değeri 2014'te 9 milyar dolar olarak ölçülüyordu. Holmes'un 2011'de eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'u katılmaya ikna ettiği Theranos yönetim kurulu, sonraki 3 yıl içinde 'ABD kurumsal tarihindeki en şanlı yönetim kurulu' olarak tanındı. Holmes'un kişisel bağlantıları ve hepsi ABD yönetimlerinde bakanlık yapmış Henry Kissinger, George Shultz, Jim Mattis ve Betsy DeVos gibi nüfuzlu kişilerin desteğini toplama becerisi, Theranos'a itibar kazandırdı. 2015 yılında şirketin teknoloji iddiaları ve Holmes'un yatırımcılar ile hükümeti yanlış yönlendirip yönlendirmediğine dair şüpheler üzerinden gazetecilerin araştırmacı haberciliği ve düzenleme kurumlarının soruşturmalarıyla Theranos'un düşüşü başladı. Theranos'un ekipmanının Holmes'un yatırımcılara söylediği 1000 test yerine yalnızca bir düzine testi gerçekleştirebildiği ve aslında testleri yapmak için başka imalatçıların makinelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu da soruşturmanın derinleştirilmesine ve davaların baş göstermesine yol açtı. 2018'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Holmes ile aynı zamanda eski erkek arkadaşı da olan Theranos'un eski CEO'su Ramesh Balwani hakkında sahte bir ürünün reklamını yaparken yatırımcılardan 700 milyon dolardan fazla para alarak büyük dolandırıcılık suçlamasında bulundu. Holmes, 500 bin dolar para cezası ödeyerek, 18.9 milyon hisseyi şirkete iade ederek, Theranos üzerindeki oy kontrolünden feragat ederek ve 10 yıl boyunca halka açık bir şirketin memuru veya yöneticisi olarak görev yapmaktan men edilerek anlaşma yoluna gitti. Ancak aynı yıl Theranos kapandı ve federal büyük jüri, Holmes ile Balwani'nin 11 dolandırıcılık suçlamasından yargılanmasına karar verdi. Dava sürecinde Holmes'un üzerinde tahakküm kurmak, yanlış yönlendirmek, duygusal ve cinsel tacizde bulunmakla itham ederek suçu üzerine atmaya çalıştığı Balwani'nin eski sevgilisiyle aynı suçlardan yargılanmasına şubatta başlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20180315/theranos-yolsuzluk-holmes-1032652431.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052383300_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_180834956628a24c5165809e62157380.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, sağlık, silikon vadisi, teknoloji, dava, dolandırıcılık, şirket, suçlu

Silikon Vadisi'nin 'birkaç damla kanla test devrimi mucidi', 4 ayrı dolandırıcılıktan suçlu bulundu

11:41 04.01.2022 (güncellendi: 12:10 04.01.2022)
© REUTERS / BRITTANY HOSEA-SMALLTheranos kurucusu Elizabeth Holmes, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose kentindeki mahkemede hakkında görülen davaya katılmaya giderken
Theranos kurucusu Elizabeth Holmes, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose kentindeki mahkemede hakkında görülen davaya katılmaya giderken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / BRITTANY HOSEA-SMALL
Abone ol
ABD'de parmak ucundan alınan bir kaç damla kanla tüm hastalıkları saptayan test kiti geliştirerek devrim yaptığı iddiasındaki Theranos şirketinin kurucusu Elizabeth Holmes, hakkındaki 11 dolandırıcılık suçlamasının 4'ünden suçlu bulundu. Her bir suçlama için 20 yıl hapis isteniyor.
Silikon Vadisi'nin şöhretleri arasına katılma emeline 2003 yılında sağlık teknolojisi şirketi Theranos'u kurarak ulaşan Elizabeth Holmes'un (37) hızlı yükselişi, yatırımcıları ve hastaları yanıltmak ve dolandırmakla suçlanmasıyla ibret hikayesine dönüştü. Dün gece mahkemeden çıkan kararla 2010-15 arasında Theranos yatırımcılarına karşı komplo, Theranos yatırımcılarına karşı elektronik dolandırıcılık ve ayrıca iki elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundu ki, her biri için 20 yıl hapis isteniyor. Yanısıra milyonlarca dolar para cezası daha ödeme potansiyeli bulunuyor.
Kaliforniya'da 31 Ağustos'ta başlayan davanın sonunda, 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri, 2 hafta süren tartışmaların ardından kararını verdi. Savcılık, Theranos'un yönetim kurulunda görev yapan eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, eski Theranos çalışanları, perakende yöneticileri dahil 29 tanık getirdi. Savunma sadece 3 tanık çağırabildi.
Holmes'un 2013-16 arasında kan testi hizmetleri için ödeme yapan hastalara karşı komplo, banka havalesiyle bağlantılı elektronik dolandırıcılık ve iki hastanın laboratuvar sonuçlarıyla bağlantılı iki elektronik dolandırıcılıktan suçlu olmadığına hükmeden jüri, para transferleriyle bağlantılı iki elektronik dolandırıcılık suçlaması hakkındaysa karara varamadı ki, bu, yeniden dava açılması anlamına gelebilir.
Babası yolsuzluktan iflas eden enerji devi Enron'un başkan yardımcısı olan Holmes, 2003'te kurduğu Theranos'un sadece birkaç damla kanla daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir hastalık yelpazesini tespit eden kan testiyle devrim yaratacağını iddia etti. Holmes'un medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulduğu Theranos'un değeri 2014'te 9 milyar dolar olarak ölçülüyordu.
Holmes'un 2011'de eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'u katılmaya ikna ettiği Theranos yönetim kurulu, sonraki 3 yıl içinde 'ABD kurumsal tarihindeki en şanlı yönetim kurulu' olarak tanındı. Holmes'un kişisel bağlantıları ve hepsi ABD yönetimlerinde bakanlık yapmış Henry Kissinger, George Shultz, Jim Mattis ve Betsy DeVos gibi nüfuzlu kişilerin desteğini toplama becerisi, Theranos'a itibar kazandırdı.
2015 yılında şirketin teknoloji iddiaları ve Holmes'un yatırımcılar ile hükümeti yanlış yönlendirip yönlendirmediğine dair şüpheler üzerinden gazetecilerin araştırmacı haberciliği ve düzenleme kurumlarının soruşturmalarıyla Theranos'un düşüşü başladı. Theranos'un ekipmanının Holmes'un yatırımcılara söylediği 1000 test yerine yalnızca bir düzine testi gerçekleştirebildiği ve aslında testleri yapmak için başka imalatçıların makinelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu da soruşturmanın derinleştirilmesine ve davaların baş göstermesine yol açtı.
2018'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Holmes ile aynı zamanda eski erkek arkadaşı da olan Theranos'un eski CEO'su Ramesh Balwani hakkında sahte bir ürünün reklamını yaparken yatırımcılardan 700 milyon dolardan fazla para alarak büyük dolandırıcılık suçlamasında bulundu.
Elizabeth Holmes - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2018
DÜNYA
Threranos şirketi kurucusu Holmes 700 milyon dolarlık yolsuzlukla suçlandı
15 Mart 2018, 17:22
Holmes, 500 bin dolar para cezası ödeyerek, 18.9 milyon hisseyi şirkete iade ederek, Theranos üzerindeki oy kontrolünden feragat ederek ve 10 yıl boyunca halka açık bir şirketin memuru veya yöneticisi olarak görev yapmaktan men edilerek anlaşma yoluna gitti. Ancak aynı yıl Theranos kapandı ve federal büyük jüri, Holmes ile Balwani'nin 11 dolandırıcılık suçlamasından yargılanmasına karar verdi.
Dava sürecinde Holmes'un üzerinde tahakküm kurmak, yanlış yönlendirmek, duygusal ve cinsel tacizde bulunmakla itham ederek suçu üzerine atmaya çalıştığı Balwani'nin eski sevgilisiyle aynı suçlardan yargılanmasına şubatta başlanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:21İstanbul Veteriner Hekimler Odası: Yasaklı ırkların kayıt süresi en az 6 ay uzatılmalı
12:16Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
12:15Hindistan, Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor: Başkentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
12:12Pegasus, Erivan’a uçmak için Ermenistan’ın Havacılık Komitesi’ne başvurdu
12:10Sanayiciye satışı durduruldu: Marketlere 'Raf Fiyat Garantili' şeker
12:03Güler Sabancı: 46 iftira videosuyla hedef alındım
12:02TOGG'dan CES 2022 fuarı öncesi yeni paylaşım
12:00Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanacak: Gündem enflasyon rakamları
11:55Avustralya'da bir adam, 'Aşı pasaportuna hayır' diye bağırarak kendini yaktı
11:48Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı
11:47Fransa'da Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeler durduruldu
11:47Fatih Terim: Zarar verdiğimi gördüğümde gerekeni yaparım
11:41Silikon Vadisi'nin 'birkaç damla kanla test devrimi mucidi', 4 ayrı dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:27İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildi
11:22Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı
11:14Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
11:13Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız
11:04Hızlandırılmış tren faciasında 18 yıl sonra karar
10:58Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesti
10:54Bahçeli: İBB Başkanı'nın mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır