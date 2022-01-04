https://tr.sputniknews.com/20220104/sivasta-pitbull-ile-sokaga-cikti-yaklasik-15-bin-tl-para-cezasi-aldi-1052388614.html

Sivas'ta pitbull ile sokağa çıktı, yaklaşık 15 bin TL para cezası aldı

Sivas'ta pitbull ile sokağa çıktı, yaklaşık 15 bin TL para cezası aldı

Sivas’ta yasak olmasına rağmen sahiplendiği pitbull ile sokağa çıkan gence 14 bin 982 TL para cezası uygulandı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:37+0300

2022-01-04T13:37+0300

2022-01-04T13:47+0300

pitbull

türkiye

sivas

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052388565_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f7938b2f9beb052e1537169d9852fb82.jpg

Sivas’ta E.B. isimli 16 yaşındaki genç, bir önceki gün sahiplendiğini iddia ettiği pitbull cinsi köpeğini gezdirmek istedi. Bazı vatandaşların korkarak polisi araması üzerine olay yerine HAYDİ ekipleri yönlendirildi. E.B.’ye yasaklı köpek beslediği ve ağızlıksız gezdirdiği için 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.Sosyal medya üzerinden satın almışE.B. olay yerinde polis memurlarına yaptığı açıklamada pitbullu geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden satın aldığını söyledi. Pitbulların satışının yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden satışının yapılması dikkat çekti. Ekipler, sosyal medya üzerinden köpeğin satışını gerçekleştiren hesapla ilgili inceleme başlattı.Pitbull cinsi köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220104/istanbul-veteriner-hekimler-odasi-yasakli-irklarin-kayit-suresi-en-az-6-ay-uzatilmali-1052385442.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pitbull, sivas, para cezası