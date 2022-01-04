Sosyal güvenlik uzmanı Erdursun: En düşük emekli maaşı alacakların sayısı 2 milyonun üzerine çıktı

2500 lira maaş alanlar da belki birkaç yıl bu miktar maaşla geçinmek zorunda kalacaklar. En düşük emekli aylığı 2500 lira olmadı, 2500 liraya tamamlanacak. Yaklaşık olarak 1 milyon 266 bin kişi 1500 liranın altında maaş alıp 1500 liraya tamamlanıyordu, en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira oldu bununla beraber de en düşük emekli aylığı alacak kişilerin sayısı 2 milyon kişinin üzerine çıktı.