https://tr.sputniknews.com/20220104/sosyal-medyadan-kadinlari-tehdit-eden-iki-gocmen-sinir-disi-edilecek-1052402220.html

Sosyal medyadan kadınları tehdit eden iki göçmen sınır dışı edilecek

Sosyal medyadan kadınları tehdit eden iki göçmen sınır dışı edilecek

Suriye uyruklu iki göçmen, sosyal medyada kadınlara yönelik hakaret ve tehditte bulundukları konuşmanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından biri İzmir´de... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T20:27+0300

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türkiye

izmir

aydın

sosyal medya

göçmen

taciz

sınır dışı

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Suriye uyruklu iki kişi, Türkiyeli bir erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında kadınlara yönelik taciz ve tehdit söylemlerinde bulundu.Videoda iki kişinin kadınlara tecavüz etmekten bahsettiği görüldü.Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.´yı İzmir'de, K.S.A.´yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 erkek, adliyeye sevk edildi.İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

türkiye

izmir

aydın

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izmir, aydın, sosyal medya, göçmen, taciz, sınır dışı