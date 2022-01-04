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Sosyal medyadan kadınları tehdit eden iki göçmen sınır dışı edilecek
Sosyal medyadan kadınları tehdit eden iki göçmen sınır dışı edilecek
Suriye uyruklu iki göçmen, sosyal medyada kadınlara yönelik hakaret ve tehditte bulundukları konuşmanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından biri İzmir´de... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T20:27+0300
2022-01-04T20:27+0300
türkiye
izmir
aydın
sosyal medya
göçmen
taciz
sınır dışı
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Suriye uyruklu iki kişi, Türkiyeli bir erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında kadınlara yönelik taciz ve tehdit söylemlerinde bulundu.Videoda iki kişinin kadınlara tecavüz etmekten bahsettiği görüldü.Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.´yı İzmir'de, K.S.A.´yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 erkek, adliyeye sevk edildi.İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.
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izmir, aydın, sosyal medya, göçmen, taciz, sınır dışı

Sosyal medyadan kadınları tehdit eden iki göçmen sınır dışı edilecek

20:27 04.01.2022
© DHASınır dışı edilen Suriyeli göçmen
Sınır dışı edilen Suriyeli göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Suriye uyruklu iki göçmen, sosyal medyada kadınlara yönelik hakaret ve tehditte bulundukları konuşmanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından biri İzmir´de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alındı. Kişiler, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Suriye uyruklu iki kişi, Türkiyeli bir erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında kadınlara yönelik taciz ve tehdit söylemlerinde bulundu.
Videoda iki kişinin kadınlara tecavüz etmekten bahsettiği görüldü.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.´yı İzmir'de, K.S.A.´yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 erkek, adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.
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