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https://tr.sputniknews.com/20220104/sozcu-yazari-muratoglu-kilicdaroglu-tuikin-kapisina-dayanmasaydi-enflasyon-daha-dusuk-cikardi-1052387591.html
Sözcü yazarı Muratoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayanmasaydı enflasyon daha düşük çıkardı
Sözcü yazarı Muratoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayanmasaydı enflasyon daha düşük çıkardı
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve 19 yılın zirvesini gören yıllık yüzde 36.1'lik enflasyona ilişkin olarak "Kemal... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T13:25+0300
2022-01-04T13:25+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
enflasyon
türkiye istatistik kurumu (tüik)
murat muratoğlu
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Muratoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:Faiz sebep enflasyon sonuç diye tutturdular… Faizi düşürüp enflasyonu fırlattılar… Tersten de olsa haklı çıktılar!2003 yılında cebinizde 100 lira unuttuysanız ve yıllar sonra onu bulduysanız… Fazla da sevinmenize gerek yok! Aynı banknotun bugün alım gücü 13 liraya denk geliyor. O derece…Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var!Üretici enflasyonu yüzde 79 artıyorken, tüketici enflasyonu yüzde 36 ise sizi üretici adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Zararına mı satıyor? Sevabına mı çalışıyor? Nasıl oluyor? Yoksa sadece haber verildiği gün mü fiyatlar indiriliyor?"
https://tr.sputniknews.com/20211227/tuik-baskani-dincer-kilicdarogluna-neden-randevu-vermedigini-acikladi-1052144872.html
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kemal kılıçdaroğlu, enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), murat muratoğlu

Sözcü yazarı Muratoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayanmasaydı enflasyon daha düşük çıkardı

13:25 04.01.2022
© FotoğrafKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf
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Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve 19 yılın zirvesini gören yıllık yüzde 36.1'lik enflasyona ilişkin olarak "Kemal Kılıçdaroğlu İstatistik Kurumu'nun kapısına dayanmasaydı emin olun enflasyon daha düşük çıkardı. Kurum nispeten tırstı. İstediği gibi kalem oynatamadı." dedi.
Muratoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:
Faiz sebep enflasyon sonuç diye tutturdular… Faizi düşürüp enflasyonu fırlattılar… Tersten de olsa haklı çıktılar!
2003 yılında cebinizde 100 lira unuttuysanız ve yıllar sonra onu bulduysanız… Fazla da sevinmenize gerek yok! Aynı banknotun bugün alım gücü 13 liraya denk geliyor. O derece…
Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var!
Üretici enflasyonu yüzde 79 artıyorken, tüketici enflasyonu yüzde 36 ise sizi üretici adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Zararına mı satıyor? Sevabına mı çalışıyor? Nasıl oluyor? Yoksa sadece haber verildiği gün mü fiyatlar indiriliyor?"
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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