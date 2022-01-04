https://tr.sputniknews.com/20220104/sozcu-yazari-muratoglu-kilicdaroglu-tuikin-kapisina-dayanmasaydi-enflasyon-daha-dusuk-cikardi-1052387591.html

Sözcü yazarı Muratoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayanmasaydı enflasyon daha düşük çıkardı

Sözcü yazarı Muratoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayanmasaydı enflasyon daha düşük çıkardı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve 19 yılın zirvesini gören yıllık yüzde 36.1'lik enflasyona ilişkin olarak "Kemal... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:25+0300

2022-01-04T13:25+0300

2022-01-04T13:25+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

murat muratoğlu

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Muratoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:Faiz sebep enflasyon sonuç diye tutturdular… Faizi düşürüp enflasyonu fırlattılar… Tersten de olsa haklı çıktılar!2003 yılında cebinizde 100 lira unuttuysanız ve yıllar sonra onu bulduysanız… Fazla da sevinmenize gerek yok! Aynı banknotun bugün alım gücü 13 liraya denk geliyor. O derece…Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var!Üretici enflasyonu yüzde 79 artıyorken, tüketici enflasyonu yüzde 36 ise sizi üretici adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Zararına mı satıyor? Sevabına mı çalışıyor? Nasıl oluyor? Yoksa sadece haber verildiği gün mü fiyatlar indiriliyor?"

https://tr.sputniknews.com/20211227/tuik-baskani-dincer-kilicdarogluna-neden-randevu-vermedigini-acikladi-1052144872.html

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kemal kılıçdaroğlu, enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), murat muratoğlu