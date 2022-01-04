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Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam
Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam
Temellerini ilk olarak 1971 yılında ABD'de atan, Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açan ve Türkiye'nin birçok noktasında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T23:34+0300
2022-01-04T23:34+0300
yaşam
kahve
starbucks
zam
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Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahvelerine yüzde 25 ile 40 arasında zam yapmaya karar verdi.Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ile yüzde 40 arası zam gelecek.Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulanacak.Öte yandan yeni yılda sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış göstermişti. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220104/bat-ve-jtida-sigaraya-yapilacak-zammin-detaylari-belli-oldu-belli-oldu-1052402328.html
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kahve, starbucks, zam

Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam

23:34 04.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriStarbucks - logo
Starbucks - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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Temellerini ilk olarak 1971 yılında ABD'de atan, Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açan ve Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına zam yapma kararı aldı.
Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahvelerine yüzde 25 ile 40 arasında zam yapmaya karar verdi.
Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ile yüzde 40 arası zam gelecek.
Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulanacak.
Öte yandan yeni yılda sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış göstermişti. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 olmuştu.
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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