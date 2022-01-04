https://tr.sputniknews.com/20220104/starbuckstan-kahve-fiyatlarina-zam-1052407436.html

Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam

Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam

Temellerini ilk olarak 1971 yılında ABD'de atan, Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açan ve Türkiye'nin birçok noktasında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T23:34+0300

2022-01-04T23:34+0300

2022-01-04T23:34+0300

yaşam

kahve

starbucks

zam

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Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahvelerine yüzde 25 ile 40 arasında zam yapmaya karar verdi.Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ile yüzde 40 arası zam gelecek.Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulanacak.Öte yandan yeni yılda sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış göstermişti. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220104/bat-ve-jtida-sigaraya-yapilacak-zammin-detaylari-belli-oldu-belli-oldu-1052402328.html

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kahve, starbucks, zam