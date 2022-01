https://tr.sputniknews.com/20220104/susam-sokaginin-muziklerini-yapan-unlu-muzisyen-stephen-j-lawrence-hayatini-kaybetti-1052386983.html

Susam Sokağı'nın müziklerini yapan ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü çizgi dizi Susam Sokağı'nın müziklerini yapan isim olarak ün kazanan müzisyen Stephen J. Lawrence 82 yaşında yaşamını yitirdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

Popüler çizgi dizi Susam Sokağı'nda 300'den fazla şarkıya imza atan ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence, tedavi altında olduğu New Jersey'deki Clara Maas Medical Center'da hayatını kaybetti.Lawrence'ın ölümü, karısı Cantor Cathy Lawrence tarafından da doğrulanırken, ölüm nedeni ise henüz netlik kazanmadı.5 Eylül 1939'da doğan Lawrence, bir müzisyen olarak 50 yılı aşan bir kariyere sahip. Bruce Hart ile birlikte 'Free to Be… You and Me' albümünde ortak yapımcı olarak yer aldığı çalışmalarla tanınan Lawrence, albümün hit şarkısının yanı sıra 'When We Grow Up' ve 'Sisters and Brothers' şarkılarını da besteledi.Lawrence çocukların çok sevdiği televizyon dizisi 'Susam Sokağı'nda besteci, müzik yönetmeni, aranjör ve şef olarak görev yaptı. Ünlü besteci, dizi için 300'den fazla şarkı ve müziğin bestesine imza attı.Lawrence, dizide görev yaptığı süre boyunca müzik yönetmenliği ve bestelemedeki üstün başarısı nedeniyle 3 Daytime Emmy ödülü aldı.

