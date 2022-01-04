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Tarım Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor
Tarım Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T10:32+0300
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türkiye
orman yangını
uçak
ihale
tarım ve orman bakanlığı
yangın söndürme
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Bakanlık, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye çıkıyor. İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.
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orman yangını, uçak, ihale, tarım ve orman bakanlığı, yangın söndürme

Tarım Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor

10:32 04.01.2022 (güncellendi: 10:34 04.01.2022)
© AAYunanistan orman yangını
Yunanistan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.
Bakanlık, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye çıkıyor.
İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.
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