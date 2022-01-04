https://tr.sputniknews.com/20220104/tarim-bakanligi-orman-yanginlari-icin-ihaleye-cikiyor-1052380824.html

Tarım Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor

Tarım Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T10:32+0300

2022-01-04T10:32+0300

2022-01-04T10:34+0300

türkiye

orman yangını

uçak

ihale

tarım ve orman bakanlığı

yangın söndürme

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Bakanlık, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye çıkıyor. İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.

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orman yangını, uçak, ihale, tarım ve orman bakanlığı, yangın söndürme