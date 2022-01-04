https://tr.sputniknews.com/20220104/tesk-genel-baskani-palandoken-bu-fiyat-artislari-kacak-sigara-satisi-ve-alkole-yoneltecektir-1052407012.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Bu fiyat artışları kaçak sigara satışı ve alkole yöneltecektir

TESK Genel Başkanı Palandöken: Bu fiyat artışları kaçak sigara satışı ve alkole yöneltecektir

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T23:07+0300

2022-01-04T23:07+0300

2022-01-04T23:08+0300

türkiye

sigara

tesk

alkol

kaçak

zam

vergi kaçırma

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Alkol ve sigaradaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var” dedi.

türkiye

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sigara, tesk, alkol, kaçak, zam, vergi kaçırma