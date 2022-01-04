https://tr.sputniknews.com/20220104/toggdan-ces-2022-fuari-oncesi-yeni-paylasim-1052384081.html

TOGG'dan CES 2022 fuarı öncesi yeni paylaşım

TOGG'dan CES 2022 fuarı öncesi yeni paylaşım

Yerli otomobil TOGG CES 2022 fuarına öncesi sosyal medyada kısa bir video yayınladı. Görüntülerden yola çıkarak sedan model bir tasarımın olduğu ve yeni bir... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T12:02+0300

2022-01-04T12:02+0300

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türkiye

togg

otomobil

yerli

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Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak.Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız" denildi.NTV'nin haberine göre, Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logosu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek?' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

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togg, otomobil, yerli