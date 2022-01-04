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TOGG'dan CES 2022 fuarı öncesi yeni paylaşım
TOGG'dan CES 2022 fuarı öncesi yeni paylaşım
Yerli otomobil TOGG CES 2022 fuarına öncesi sosyal medyada kısa bir video yayınladı. Görüntülerden yola çıkarak sedan model bir tasarımın olduğu ve yeni bir... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:02+0300
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togg
otomobil
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Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak.Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız" denildi.NTV'nin haberine göre, Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logosu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek?' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.
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togg, otomobil, yerli

TOGG'dan CES 2022 fuarı öncesi yeni paylaşım

12:02 04.01.2022
© Fotoğraf : Twitter TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü
TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Yerli otomobil TOGG CES 2022 fuarına öncesi sosyal medyada kısa bir video yayınladı. Görüntülerden yola çıkarak sedan model bir tasarımın olduğu ve yeni bir modelin tanıtılabileceği konuşulmaya başlandı.
Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak.
Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız" denildi.
NTV'nin haberine göre, Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı.
Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logosu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek?' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.
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