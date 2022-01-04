https://tr.sputniknews.com/20220104/turkiye-ozel-okullar-dernegi-ozel-okul-ucretleri-tuik-oranlari-dikkate-alinarak-duzenlenecektir-1052402023.html

Türkiye Özel Okullar Derneği: Özel okul ücretleri, TÜİK oranları dikkate alınarak düzenlenecektir

Türkiye Özel Okullar Derneği: Özel okul ücretleri, TÜİK oranları dikkate alınarak düzenlenecektir

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını kaldırdı. TÖZOK yaptığı yeni... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T20:13+0300

2022-01-04T20:13+0300

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

özel okullar

zam

türkiye özel okullar derneği başkanı

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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), gün içerisinde sosyal medya hesabından okul ücretleri için azami artış oranını duyurdu ancak veliler tarafından yanlış anlaşılma üzerine söz konusu paylaşımı kaldırdı.Yapılan paylaşımda, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62.98 olarak açıklamıştı. TÖZOK tarafından yeni açıklamada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmenliğine uygun olarak düzenlenecektir."TÖZOK'un söz konusu kaldırdığı zam açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu: * MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62.98 olduğu görülmektedir.* Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır.

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milli eğitim bakanlığı, özel okullar, zam, türkiye özel okullar derneği başkanı