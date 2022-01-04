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Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar
Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar
Bursa'da üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yapan kişiler kameraya yansıdı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T18:30+0300
2022-01-04T18:30+0300
2022-01-04T18:35+0300
türkiye
trafik
bursa
sürücü
araç
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Bursa'da farklı zamanlarda trafikte yolculuk yapan kişiler, başka araç sürülerinin kameralarına yansıdı. Yolculuklardan birinde el yapımı 3 tekerlekli bir araçla trafikte dolaşırken, diğerinde ise trafikte hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan 3 gencin yolculuğu görüntülendi.
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Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar 18:30 04.01.2022 (güncellendi: 18:35 04.01.2022)
Bursa'da üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yapan kişiler kameraya yansıdı.
Bursa'da farklı zamanlarda trafikte yolculuk yapan kişiler, başka araç sürülerinin kameralarına yansıdı.
Yolculuklardan birinde el yapımı 3 tekerlekli bir araçla trafikte dolaşırken, diğerinde ise trafikte hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan 3 gencin yolculuğu görüntülendi.