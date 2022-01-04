https://tr.sputniknews.com/20220104/uc-tekerli-el-yapimi-arac-ile-bir-kamyonetin-arkasina-tutunarak-trafikte-yolculuk-yaptilar-1052399639.html

Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar

Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar

Bursa'da üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yapan kişiler kameraya yansıdı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T18:30+0300

2022-01-04T18:30+0300

2022-01-04T18:35+0300

türkiye

trafik

bursa

sürücü

araç

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Bursa'da farklı zamanlarda trafikte yolculuk yapan kişiler, başka araç sürülerinin kameralarına yansıdı. Yolculuklardan birinde el yapımı 3 tekerlekli bir araçla trafikte dolaşırken, diğerinde ise trafikte hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan 3 gencin yolculuğu görüntülendi.

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trafik, bursa, sürücü, araç