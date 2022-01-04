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https://tr.sputniknews.com/20220104/uludag-yilbasinda-85-bin-667-turisti-agirladi-1052401686.html
Uludağ yılbaşında 85 bin 667 turisti ağırladı
Uludağ yılbaşında 85 bin 667 turisti ağırladı
Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, yılbaşı tatilinde yıllar sonra eski günlerine döndü. 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Uludağ’ı ziyaret... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:56+0300
2022-01-04T19:56+0300
türkiye
yılbaşı
yılbaşı tatili
bursa
uludağ
turist
tatil
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Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı. Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşında yoğun ilgi gördü. Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına girdiği zirve, 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 85 bin 667 kişiyi ağırladı. Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesine 15 bin 106 araç giriş yaptı. Otomobiller 3, otobüsler 45, midibüsler 25, minibüsler 15’er kişiden hesaplanarak toplam ziyaretçi sayısına ulaşılırken, bu rakama teleferik ile Uludağ’a çıkanlar da dahil edildi. Gişe geçi ücreti olarak otobüslerden 240 TL, midibüslerden 120 TL, minibüslerden 72 TL ve otomobillerden ise 24 TL alınıyor. Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise gidiş ve dönüş ücreti olarak tam bilete 75 TL ödüyor.En çok Arap turistler rağbet gösterdiYerli turist sayısının ağırlık gösterdiği Uludağ, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve Azerbaycan’dan gelen tatilcileri ağırladı. Otel ücretlerinin kişi başı gecelik 3 bin 500 lira olduğu Uludağ’da, yeni yılın ilk hafta sonunda pistlerde adım atacak yer kalmadı.Uludağ’da yılbaşı tatili süresince güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı. 45 jandarma personelinin görev yaptığı Uludağ’da, bu sayı yılbaşı tatili boyunca 200’e çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 31 Aralık günü helikopterle de denetim yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin 24 saat boyunca kayak pistlerinde kar motorlarıyla devriye gezdiği Uludağ’da tatilcilerin huzuru ve güvenliği için sivil ekipler de otellerde denetim yaptı. Yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkartıldığı Uludağ’da kayıtlara herhangi bir adli vaka geçmedi.
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yılbaşı, yılbaşı tatili, bursa, uludağ, turist, tatil

Uludağ yılbaşında 85 bin 667 turisti ağırladı

19:56 04.01.2022
© DHAUludağ
Uludağ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, yılbaşı tatilinde yıllar sonra eski günlerine döndü. 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Uludağ’ı ziyaret edenlerin sayısı 85 bin 667 kişi olarak kayıtlara geçti. Yılbaşı tatilinde otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100’e ulaştı.
Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı.
Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşında yoğun ilgi gördü.
Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına girdiği zirve, 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 85 bin 667 kişiyi ağırladı.
Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesine 15 bin 106 araç giriş yaptı. Otomobiller 3, otobüsler 45, midibüsler 25, minibüsler 15’er kişiden hesaplanarak toplam ziyaretçi sayısına ulaşılırken, bu rakama teleferik ile Uludağ’a çıkanlar da dahil edildi. Gişe geçi ücreti olarak otobüslerden 240 TL, midibüslerden 120 TL, minibüslerden 72 TL ve otomobillerden ise 24 TL alınıyor. Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise gidiş ve dönüş ücreti olarak tam bilete 75 TL ödüyor.

En çok Arap turistler rağbet gösterdi

Yerli turist sayısının ağırlık gösterdiği Uludağ, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve Azerbaycan’dan gelen tatilcileri ağırladı. Otel ücretlerinin kişi başı gecelik 3 bin 500 lira olduğu Uludağ’da, yeni yılın ilk hafta sonunda pistlerde adım atacak yer kalmadı.
Uludağ’da yılbaşı tatili süresince güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı. 45 jandarma personelinin görev yaptığı Uludağ’da, bu sayı yılbaşı tatili boyunca 200’e çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 31 Aralık günü helikopterle de denetim yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin 24 saat boyunca kayak pistlerinde kar motorlarıyla devriye gezdiği Uludağ’da tatilcilerin huzuru ve güvenliği için sivil ekipler de otellerde denetim yaptı. Yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkartıldığı Uludağ’da kayıtlara herhangi bir adli vaka geçmedi.
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