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https://tr.sputniknews.com/20220104/wsj-prens-selman-erdogandan-kasikcidan-bahsetmeme-sozu-istedi-1052386160.html
WSJ: Prens Selman, Erdoğan'dan 'Kaşıkçı'dan bahsetmeme' sözü istedi
WSJ: Prens Selman, Erdoğan'dan 'Kaşıkçı'dan bahsetmeme' sözü istedi
Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşme... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T12:43+0300
2022-01-04T12:49+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
suudi arabistan
muhammed bin selman
görüşme
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
cemal kaşıkçı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” demişti. Erdoğan'ın söz konusu ziyaretine ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wall Street Journal'in konuyla ilgili yayınladığı bir analize göre, ikili arasında gerçekleşecek bir görüşme, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından bozulan ilişkilerin telafi edilmesi için iyi bir fırsat olabilir. Konuya ilişkin yapılan diplomatik çalışmalara aşina olan kaynaklar, Erdoğan ile Suudi veliaht prensinin birkaç haftadır görüşmeyi planladıklarını söyledi.WSJ'ye göre ise Erdoğan için hesap, jeopolitikten çok parayla ilgili olabilir. Riyad ile yapılacak görüşmeler, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan Türk mallarına yönelik resmi olmayan Suudi boykotunun sona ermesine yardımcı olabilir.'Selman Erdoğan'dan söz istedi'Gazetenin iddiasına göre ayrıca, bölge yetkilileri, Prens Selman'ın, Erdoğan'dan Kaşıkçı'nın ölümünden bir daha asla bahsetmeyeceğine ve Türk medyasının konuyu derinlemesine araştırmaktan vazgeçmesine dair bir söz istediğini söyledi. Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden haftalarda, Türk medyası, resmi Suudi anlatısını baltalayan ve veliaht prense yönelik yoğun uluslararası eleştirilere yol açarak son dönemdeki en büyük diplomatik krizine yol açan ayrıntıları ortaya çıkarmıştı. Suudi Arabistan'daki gizli bir dava, 2019'da sekiz alt düzey yetkilinin mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Türk tarafından devam eden davada ise çok az ilerleme kaydedildi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, suudi arabistan, muhammed bin selman, görüşme, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), cemal kaşıkçı

WSJ: Prens Selman, Erdoğan'dan 'Kaşıkçı'dan bahsetmeme' sözü istedi

12:43 04.01.2022 (güncellendi: 12:49 04.01.2022)
© AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / HandoutSuudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / Handout
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Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşme öncesinde yayınladığı analizde, Selman'ın Erdoğan'dan 'Kaşıkçı konusunu kapatmasını istediğini' iddia etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” demişti.
Erdoğan'ın söz konusu ziyaretine ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Wall Street Journal'in konuyla ilgili yayınladığı bir analize göre, ikili arasında gerçekleşecek bir görüşme, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından bozulan ilişkilerin telafi edilmesi için iyi bir fırsat olabilir.
Konuya ilişkin yapılan diplomatik çalışmalara aşina olan kaynaklar, Erdoğan ile Suudi veliaht prensinin birkaç haftadır görüşmeyi planladıklarını söyledi.
WSJ'ye göre ise Erdoğan için hesap, jeopolitikten çok parayla ilgili olabilir. Riyad ile yapılacak görüşmeler, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan Türk mallarına yönelik resmi olmayan Suudi boykotunun sona ermesine yardımcı olabilir.

'Selman Erdoğan'dan söz istedi'

Gazetenin iddiasına göre ayrıca, bölge yetkilileri, Prens Selman'ın, Erdoğan'dan Kaşıkçı'nın ölümünden bir daha asla bahsetmeyeceğine ve Türk medyasının konuyu derinlemesine araştırmaktan vazgeçmesine dair bir söz istediğini söyledi.
Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden haftalarda, Türk medyası, resmi Suudi anlatısını baltalayan ve veliaht prense yönelik yoğun uluslararası eleştirilere yol açarak son dönemdeki en büyük diplomatik krizine yol açan ayrıntıları ortaya çıkarmıştı.
Suudi Arabistan'daki gizli bir dava, 2019'da sekiz alt düzey yetkilinin mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Türk tarafından devam eden davada ise çok az ilerleme kaydedildi.
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