https://tr.sputniknews.com/20220104/wsj-prens-selman-erdogandan-kasikcidan-bahsetmeme-sozu-istedi-1052386160.html

WSJ: Prens Selman, Erdoğan'dan 'Kaşıkçı'dan bahsetmeme' sözü istedi

WSJ: Prens Selman, Erdoğan'dan 'Kaşıkçı'dan bahsetmeme' sözü istedi

Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşme... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T12:43+0300

2022-01-04T12:43+0300

2022-01-04T12:49+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

suudi arabistan

muhammed bin selman

görüşme

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

cemal kaşıkçı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” demişti. Erdoğan'ın söz konusu ziyaretine ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wall Street Journal'in konuyla ilgili yayınladığı bir analize göre, ikili arasında gerçekleşecek bir görüşme, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından bozulan ilişkilerin telafi edilmesi için iyi bir fırsat olabilir. Konuya ilişkin yapılan diplomatik çalışmalara aşina olan kaynaklar, Erdoğan ile Suudi veliaht prensinin birkaç haftadır görüşmeyi planladıklarını söyledi.WSJ'ye göre ise Erdoğan için hesap, jeopolitikten çok parayla ilgili olabilir. Riyad ile yapılacak görüşmeler, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan Türk mallarına yönelik resmi olmayan Suudi boykotunun sona ermesine yardımcı olabilir.'Selman Erdoğan'dan söz istedi'Gazetenin iddiasına göre ayrıca, bölge yetkilileri, Prens Selman'ın, Erdoğan'dan Kaşıkçı'nın ölümünden bir daha asla bahsetmeyeceğine ve Türk medyasının konuyu derinlemesine araştırmaktan vazgeçmesine dair bir söz istediğini söyledi. Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden haftalarda, Türk medyası, resmi Suudi anlatısını baltalayan ve veliaht prense yönelik yoğun uluslararası eleştirilere yol açarak son dönemdeki en büyük diplomatik krizine yol açan ayrıntıları ortaya çıkarmıştı. Suudi Arabistan'daki gizli bir dava, 2019'da sekiz alt düzey yetkilinin mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Türk tarafından devam eden davada ise çok az ilerleme kaydedildi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, suudi arabistan, muhammed bin selman, görüşme, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), cemal kaşıkçı