Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında katıldıkları televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda tartışma yaşadı.Programda Enginyurt, EYT'lilerin son gelen zamlardan sonra mağduriyetlerinin arttığını ifade etti. "Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hakkının yendiğini" söyleyen Enginyurt, "yaşam mücadelesi verdiklerini" belirtti. Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de "Bu işin katili zaten sensin" diyen Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.'5 milyon insanın hakkını katlettin'Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a "Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun" demesi üzerine tartışmada tansiyon yükseldi.Enginyurt, Okuyan'a "Bana sen kimsin diyemezsin Yaşar Hoca" diye yanıt verdi.Cemal Enginyurt, karşılıklı bağrışmaların ardından Yaşar Okuyan'a "4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin?" diye sordu.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında katıldıkları televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda tartışma yaşadı.
Programda Enginyurt, EYT'lilerin son gelen zamlardan sonra mağduriyetlerinin arttığını ifade etti. "Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hakkının yendiğini" söyleyen Enginyurt, "yaşam mücadelesi verdiklerini" belirtti. Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de "Bu işin katili zaten sensin" diyen Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.
'5 milyon insanın hakkını katlettin'
Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a "Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun" demesi üzerine tartışmada tansiyon yükseldi.
Enginyurt, Okuyan'a "Bana sen kimsin diyemezsin Yaşar Hoca" diye yanıt verdi.
Cemal Enginyurt, karşılıklı bağrışmaların ardından Yaşar Okuyan'a "4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin?" diye sordu.