Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220104/yasar-okuyan-ve-cemal-enginyurt-arasinda-canli-yayinda-eyt-tartismasi-bu-isin-katili-zaten-sensin-1052399994.html
Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin
Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında katıldıkları televizyon programında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T18:48+0300
2022-01-04T18:48+0300
türkiye
yaşar okuyan
emeklilik yaşı
cemal enginyurt
eyt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/02/1041330298_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_a5ac48052e4e30fb0bf411862714714c.jpg
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında katıldıkları televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda tartışma yaşadı.Programda Enginyurt, EYT'lilerin son gelen zamlardan sonra mağduriyetlerinin arttığını ifade etti. "Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hakkının yendiğini" söyleyen Enginyurt, "yaşam mücadelesi verdiklerini" belirtti. Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de "Bu işin katili zaten sensin" diyen Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.'5 milyon insanın hakkını katlettin'Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a "Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun" demesi üzerine tartışmada tansiyon yükseldi.Enginyurt, Okuyan'a "Bana sen kimsin diyemezsin Yaşar Hoca" diye yanıt verdi.Cemal Enginyurt, karşılıklı bağrışmaların ardından Yaşar Okuyan'a "4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin?" diye sordu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/02/1041330298_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_9b78b8214da8c3c6a656a7bb1bf4fecf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yaşar okuyan, emeklilik yaşı, cemal enginyurt, eyt

Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin

18:48 04.01.2022
© AAMHP'li Cemal Enginyurt
MHP'li Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
Abone ol
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında katıldıkları televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda tartışma yaşadı.
Programda Enginyurt, EYT'lilerin son gelen zamlardan sonra mağduriyetlerinin arttığını ifade etti. "Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hakkının yendiğini" söyleyen Enginyurt, "yaşam mücadelesi verdiklerini" belirtti. Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de "Bu işin katili zaten sensin" diyen Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.

'5 milyon insanın hakkını katlettin'

Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a "Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun" demesi üzerine tartışmada tansiyon yükseldi.
Enginyurt, Okuyan'a "Bana sen kimsin diyemezsin Yaşar Hoca" diye yanıt verdi.
Cemal Enginyurt, karşılıklı bağrışmaların ardından Yaşar Okuyan'a "4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin?" diye sordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:00Güney Kore’de, iniş takımı arıza yapan F-35’ten gövde üzerine zorunlu iniş
18:48Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin
18:34YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri olma eğilimi sergiliyor
18:30Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar
18:29Apartmana 4 saniyede giren hırsızlar 250 bin TL' lik otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıktı
18:18Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
18:17Rus Dışişleri: Afrika’yı zıtlaşma arenası olarak görmüyoruz
17:57Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak
17:56Köpeklerin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren 12 yaşındaki çocuk yeniden yürümeye hazırlanıyor
17:56Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi
17:46Reel kesimin net döviz açığı ekimde azaldı
17:45Avrasya Tüneli'nde Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan polislere siyah cam beraati
17:29Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı
17:282 euro ile girdiği slot oyunundan 2.6 milyon euro ile ayrıldı
17:25Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?
17:19Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı yeniden 1000 doların üzerinde
17:10Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
17:0594 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
16:59Çin'in 'yapay güneşi' yeni bir rekor kırdı: Güneş'ten beş kat büyük bir sıcaklık oranına ulaştı
16:54NATO, Rusya Konseyi görüşmesi öncesi olağanüstü toplanacak