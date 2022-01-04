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Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir
Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir
Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T14:07+0300
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Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, internette kendisi hakkında yayılan sözlere yönelik açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından 'algı operasyonu' vurgusu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20191021/eski-milletvekili-sevki-yilmaz-kadinin-hukukunu-avrupada-arayanlar-ahmaktir-1040438698.html
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ak parti, yeni akit, fetö, montaj, şevki yılmaz

Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir

14:07 04.01.2022
© FlickrŞevki Yılmaz
Şevki Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Flickr
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Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir" dedi.
Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, internette kendisi hakkında yayılan sözlere yönelik açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından 'algı operasyonu' vurgusu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir. Ortaya attıkları iddialar doğru olmadığı için sesimizden ya da görüntülü yayın kaydından alıntı yapamayan ama söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yayınlayan müfterilere karşı hukuki mücadele başlatılmıştır."
Şevki Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2019
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