Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir

"Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir. Ortaya attıkları iddialar doğru olmadığı için sesimizden ya da görüntülü yayın kaydından alıntı yapamayan ama söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yayınlayan müfterilere karşı hukuki mücadele başlatılmıştır."