Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir" dedi.
Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, internette kendisi hakkında yayılan sözlere yönelik açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından 'algı operasyonu' vurgusu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir. Ortaya attıkları iddialar doğru olmadığı için sesimizden ya da görüntülü yayın kaydından alıntı yapamayan ama söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yayınlayan müfterilere karşı hukuki mücadele başlatılmıştır."