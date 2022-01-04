https://tr.sputniknews.com/20220104/zammin-detaylari-belli-oldu-22-tlnin-altinda-sigara-kalmayacak-1052376858.html

Zammın detayları belli oldu: 22 TL’nin altında sigara kalmayacak

Zammın detayları belli oldu: 22 TL’nin altında sigara kalmayacak

Sigaradaki artışın detayları belli oldu. En düşük 17.5 liraya satılan sigaralar, 4.5 lira zamla 22 liraya satılacak. 18 liralık sigaralar da 22 lira olacak. 22... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T05:54+0300

2022-01-04T05:54+0300

2022-01-04T05:54+0300

türkiye

sigara

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ötv

zam

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Dün, içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47,40 oranında zam yapıldı.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, verginin artırıldığı için içki ve sigara fiyatlarına en az yüzde 15 ila yüzde 26 aralığında zam gelecek. Piyasada 22 liradan daha ucuz sigara kalmayacak. Zam oranı özellikle dar gelirlilerin tercih ettiği ucuz sigaralara daha yüksek yansıdı.Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yayımladığı yeni zamla birlikte sigaralardan alınan asgari maktu ÖTV tutarı 0,4883 liradan 0,7197 liraya, maktu ÖTV tutarı da 0,4851 liradan 0,7150 liraya çıkarıldı. Yüzde 63 olarak uygulanan nispi vergi oranında ise değişiklik yapılmadı.Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.En çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendiVergi artışı asgari maktu tutarlarda yapıldığı için vergi zammından en çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendi. Örneğin, 17.5 liraya satılan sigaralara en az 4.5 lira zam yapılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle 17.5 liralık sigaraların 22 liradan satılması bekleniyor. Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 4 liralık zammın 10 kuruşu sigara firmasına 3,90 lirası vergi olarak devletin kasasına gidecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak. Firmalar ürün yelpazesi içerisinde bu zamlardan bir kısmını daha düşük, bir kısmını daha yüksek ayarlayarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacaklar.Halen 17 lira olan sigaradaki eski vergiler:Nispi: 11,025Maktu: 0,4851ÖTV: 11,51KDV: 2,66875Toplam vergiler: 14.18Firmaya kalan: 3,32Satış fiyatı: 17.50 TL22 liralık sigaranın yeni vergi yükü:(Nispi: 13,86)Asgari maktu: 14,394Maktu: 0,7150ÖTV: 15,11KDV: 3,35Toplam vergi: 18,465Firmaya kalan: 3,53Satış fiyatı: 22 TL

https://tr.sputniknews.com/20220103/sigara-ve-alkolde-otv-artisi-1052353828.html

https://tr.sputniknews.com/20211231/resmi-gazetede-yayimlandi-tutun-ve-alkollu-icki-satis-belgelerine-zam-1052283052.html

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