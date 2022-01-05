https://tr.sputniknews.com/20220105/20-yasindaki-lise-ogrencisi-koronaviruse-yenildi-1052437338.html

20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T17:03+0300

2022-01-05T17:03+0300

2022-01-05T17:03+0300

koronavirüs

türkiye

öğrenci

lise

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

vaka sayısı

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Bursa'nın İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, Kovid-19'a yakalandı.Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş'ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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türkiye, öğrenci, lise, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka sayısı