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20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:03+0300
2022-01-05T17:03+0300
koronavirüs
türkiye
öğrenci
lise
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka sayısı
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Bursa'nın İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, Kovid-19'a yakalandı.Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş'ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211121/koronavirusten-olen-kizinin-cenazesinde-bekle-ben-de-geliyorum-diyen-baba-koronaviruse-yenildi-1050998179.html
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türkiye, öğrenci, lise, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka sayısı

20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

17:03 05.01.2022
© İHALise öğrencisi koronavirüse yenildi
Lise öğrencisi koronavirüse yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA
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İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci olan Ahmet Bektaş, Kovid-19'a yakalandı.
Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş'ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Meral Arbağ'ın cenazesinde Bekle kızım, ben de geliyorum diyen babası Burhan Taş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
KORONAVİRÜS
Koronavirüsten ölen kızının cenazesinde "Bekle ben de geliyorum" diyen baba, koronavirüse yenildi
21 Kasım 2021, 04:20
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