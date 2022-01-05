https://tr.sputniknews.com/20220105/7-yasindaki-kizina-cinsel-istismarda-bulunan-babaya-18-yil-9-ay-hapis-1052420085.html

7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis

7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis

Antalya'da 7 yaşındaki kızına istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Ömer C., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 hapis cezasına çarptırıldı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T10:57+0300

2022-01-05T10:57+0300

2022-01-05T10:58+0300

türkiye

antalya

cinsel istismar

mahkeme

dava

karar

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Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu.Olay tarihinde 7 yaşında olan B.C., kuzeni K.Ö.’ye, babasının özel bölgelerine dokunduğunu, kendi özel bölgesini de yine özel bölgesine dokundurduğunu söyledi.K.Ö., kuzeninin anlattıklarını B.C.'nin annesine anlattı. Bunun üzerine M.C. kızından, babasının yaptıklarını anlatmasını istedi. Küçük kız, kuzenine anlattıklarını annesine de aktardı. M.C., polise giderek eşi Ömer C.'den şikayetçi oldu.'Bunun aramızda sır olmasını i̇stedi̇'Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'nda beyanına başvurulan B.C., TIR şoförü babasının kendisine iki kez cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, “Bir defasında annem evde kardeşimi uyuturken, bir defasında da annem hastaneye gittiğinde oldu. Sonra bunun aramızda sır olmasını istedi. Babamın bir daha böyle davranışlar yapmamasını istiyorum" dedi.'Bir şans i̇stemeye yüzüm yok' mesajıGözaltına alınan Ömer C. ifadesinde, boşanmak isteyen eşinin kızını yönlendirmesi sonucu iftiraya uğradığını söyledi.M.C. ise aile içerisinde boşanma konusunun geçmediğini, istismar tarihine kadar da boşanmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti.Olayı öğrendikten sonra eşine boşanma davası açtığını söyleyen anne M.C., şöyle konuştu:Ömer C., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Görülen davada sanığın özellikle eşine attığı mesajla suçunu ikrar ettiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, Ömer C.'yi kızına karşı 'cinsel istismar' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı. Kararda ayrıca, sanığın eylemlerini zincirleme hareket ederek işlediğine dikkat çekildi.

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https://tr.sputniknews.com/20211223/yegene-cinsel-istismar-sanigina-tahliye-1052039496.html

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antalya, cinsel istismar, mahkeme, dava, karar