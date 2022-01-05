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ABD'de çocuklarda görülen koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 64 arttı
ABD'de çocuklarda görülen koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 64 arttı
ABD'de son haftalarda özellikle çocuklar arasında hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları bir haftada yüzde 64 artarak rekor seviyeye yükseldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T04:47+0300
2022-01-05T04:47+0300
abd
çocuk
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Amerikan Pediatri Akademisi'nin (AAP) yayınladığı verilere göre, ABD'deki çocuklar arasında önceki haftaya göre yüzde 64 yükselme kaydedilen Kovid-19 vakaları 'endişe veren bir artış' olarak değerlendirildi.AAP, 30 Aralık'ta sona eren hafta içinde çocuklarda 325 binden fazla Kovid-19 vakası görüldüğünü bu rakamın bir önceki hafta için 199 bin olduğu bilgisini paylaştı.Verilere göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana ABD'deki çocuk sayısının 10'da 1'ine denk gelen yaklaşık 79 milyon çocuğun testi pozitif çıkarken son 21 haftadır üst üste vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretti.Genel olarak ülkede okulların açıldığı eylül ayının ilk haftasından bu yana ise 2,8 milyondan fazla çocuğun Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.AAP raporunda, Kovid-19'a yakalanan çocuklar üzerinde ciddi bir hastalığa rastlanmadığı belirtilmekle birlikte, uzun vadede çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda henüz yeterli veriye sahip olunmadığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/biden-kovid-19-vakalari-daha-da-artacak-1052412501.html
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abd, çocuk, vaka, koronavirüs, kovid-19

ABD'de çocuklarda görülen koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 64 arttı

04:47 05.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs - çocuk
ABD - koronavirüs - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD'de son haftalarda özellikle çocuklar arasında hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları bir haftada yüzde 64 artarak rekor seviyeye yükseldi.
Amerikan Pediatri Akademisi'nin (AAP) yayınladığı verilere göre, ABD'deki çocuklar arasında önceki haftaya göre yüzde 64 yükselme kaydedilen Kovid-19 vakaları 'endişe veren bir artış' olarak değerlendirildi.
AAP, 30 Aralık'ta sona eren hafta içinde çocuklarda 325 binden fazla Kovid-19 vakası görüldüğünü bu rakamın bir önceki hafta için 199 bin olduğu bilgisini paylaştı.
Verilere göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana ABD'deki çocuk sayısının 10'da 1'ine denk gelen yaklaşık 79 milyon çocuğun testi pozitif çıkarken son 21 haftadır üst üste vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretti.
Genel olarak ülkede okulların açıldığı eylül ayının ilk haftasından bu yana ise 2,8 milyondan fazla çocuğun Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.
AAP raporunda, Kovid-19'a yakalanan çocuklar üzerinde ciddi bir hastalığa rastlanmadığı belirtilmekle birlikte, uzun vadede çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda henüz yeterli veriye sahip olunmadığı kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 vakaları daha da artacak
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