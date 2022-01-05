https://tr.sputniknews.com/20220105/abdde-ogrencisine-evde-koronavirus-asisi-yapan-ogretmen-gozaltinda--1052427583.html

ABD'de öğrencisine evde koronavirüs aşısı yapan öğretmen gözaltında

ABD'de öğrencisine evde koronavirüs aşısı yapan öğretmen gözaltında

ABD’nin New York şehrinde bir öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisine evinde Kovid-19 aşısı yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından öğretmen gözaltına alındı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:37+0300

2022-01-05T13:37+0300

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abd

gözaltı

öğretmen

öğrenci

aşı

koronavirüs

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ABD’nin New York şehrinde bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Lauro Russo, 17 yaşındaki öğrencisine kendi evinde Kovid-19 aşısı yapmasının ardından gözaltına alındı.Öğretmen suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak. New York polisi, öğretmenin Kovid-19 aşısına nasıl ulaştığını ve yapılan Kovid-19 aşısının hangisi olduğunun da bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. 54 yaşındaki öğretmen, bir mesleği izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

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abd, gözaltı, öğretmen, öğrenci, aşı, koronavirüs