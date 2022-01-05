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ABD'de öğrencisine evde koronavirüs aşısı yapan öğretmen gözaltında
ABD'de öğrencisine evde koronavirüs aşısı yapan öğretmen gözaltında
ABD’nin New York şehrinde bir öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisine evinde Kovid-19 aşısı yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından öğretmen gözaltına alındı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T13:37+0300
2022-01-05T14:05+0300
abd
gözaltı
öğretmen
öğrenci
aşı
koronavirüs
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ABD’nin New York şehrinde bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Lauro Russo, 17 yaşındaki öğrencisine kendi evinde Kovid-19 aşısı yapmasının ardından gözaltına alındı.Öğretmen suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak. New York polisi, öğretmenin Kovid-19 aşısına nasıl ulaştığını ve yapılan Kovid-19 aşısının hangisi olduğunun da bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. 54 yaşındaki öğretmen, bir mesleği izinsiz kullanmakla suçlanıyor.
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abd, gözaltı, öğretmen, öğrenci, aşı, koronavirüs

ABD'de öğrencisine evde koronavirüs aşısı yapan öğretmen gözaltında

13:37 05.01.2022 (güncellendi: 14:05 05.01.2022)
© REUTERS / RODRIGO GARRIDOKoronavirüs aşısı
Koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / RODRIGO GARRIDO
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ABD’nin New York şehrinde bir öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisine evinde Kovid-19 aşısı yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından öğretmen gözaltına alındı.
ABD’nin New York şehrinde bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Lauro Russo, 17 yaşındaki öğrencisine kendi evinde Kovid-19 aşısı yapmasının ardından gözaltına alındı.
Öğretmen suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak.
New York polisi, öğretmenin Kovid-19 aşısına nasıl ulaştığını ve yapılan Kovid-19 aşısının hangisi olduğunun da bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
54 yaşındaki öğretmen, bir mesleği izinsiz kullanmakla suçlanıyor.
ABD - New York - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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