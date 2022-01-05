ABD'de siyah hakları konusunda sembolleşen George Floyd'un yeğeni vuruldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına bastırılarak öldürülen siyah vatandaş George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni, 1 Ocak günü vuruldu. Teksas eyaletinin en büyük şehri olan olan Houston'da yaşayan Arianna Delane'in ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin yanından, 1 Ocak'ta yerel saatle 03.00'te silah sesleri yükseldi. Apartmanın ikinci katına ulaşan mermiler, odasında uyuyan çocuğa isabet etti ve çocuk midesi ve kaburgasından yaralandı. Floyd'un kız kardeşi ve durumu stabil olarak açıklanan çocuğun annesi LaTonya, ilk yardım ekiplerinin saatler sonra geldiğini, bu yüzden babasının kızını arabayla hastaneye götürmek zorunda kaldığını anlattı. Baba Derrick Delane de olay anını şöyle anlattı: "Kızım ayağa fırlayıp 'Baba ben vuruldum' dedi. Kan aktığını görünceye kadar ne olduğunu anlamadım. Kızım neler olduğunu hatırlamıyordu çünkü bu olay uyurken başına geldi." Houston polisi olayla ilgili henüz ellerinde bir şüpheli olmadığını söylese de baba Delane, George Floyd'dan dolayı evlerinin özellikle hedef alınmış olabileceğini düşünüyor.
ABD'de 2020'de polis memuru tarafından öldürülen siyah George Floyd'un yeğeni, yeni yılın ilk gününde kurşunların hedefi oldu. 4 yaşındaki çocuğun babası, evinin Floyd meselesinden ötürü özellikle hedef alındığını düşünüyor. Anne de ilk yardım ekiplerinin çok geciktiğini, kızlarını hastaneye kendilerinin götürdüğünü anlattı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına bastırılarak öldürülen siyah vatandaş George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni, 1 Ocak günü vuruldu.
Teksas eyaletinin en büyük şehri olan olan Houston'da yaşayan Arianna Delane'in ailesiyle yaşadığı apartman dairesinin yanından, 1 Ocak'ta yerel saatle 03.00'te silah sesleri yükseldi. Apartmanın ikinci katına ulaşan mermiler, odasında uyuyan çocuğa isabet etti ve çocuk midesi ve kaburgasından yaralandı.
This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.
On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase
Floyd'un kız kardeşi ve durumu stabil olarak açıklanan çocuğun annesi LaTonya, ilk yardım ekiplerinin saatler sonra geldiğini, bu yüzden babasının kızını arabayla hastaneye götürmek zorunda kaldığını anlattı.
Baba Derrick Delane de olay anını şöyle anlattı: "Kızım ayağa fırlayıp 'Baba ben vuruldum' dedi. Kan aktığını görünceye kadar ne olduğunu anlamadım. Kızım neler olduğunu hatırlamıyordu çünkü bu olay uyurken başına geldi."
Houston polisi olayla ilgili henüz ellerinde bir şüpheli olmadığını söylese de baba Delane, George Floyd'dan dolayı evlerinin özellikle hedef alınmış olabileceğini düşünüyor.