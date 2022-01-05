https://tr.sputniknews.com/20220105/abdde-toplu-konut-dairelerinde-yangin-13-olu-1052441021.html

ABD'de toplu konut dairelerinde yangın: 13 ölü

ABD'de toplu konut dairelerinde yangın: 13 ölü

ABD'nin doğusundaki Philadelphia kentindeki toplu konut dairelerinde çıkan yangında 13 kişi öldü. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:40+0300

2022-01-05T18:40+0300

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abd

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Philadelphia itfaiye teşkilatı, 13 kişinin ölüğü yangında görevlilerinin olay yerine sabah 06:40'ta geldiğini ve 'üç katlı bir sıra evin ikinci katında yoğun bir yangın olduğunu' söyledi. Twitter'dan açıklama yapan teşkilat, "Yangını kontrol altına almak 50 dakika sürdü" ifadelerine yer verdi. NBC ve CBS gibi haber kanalları ise, yangında 13 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

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2022

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abd, yangın, müdahale, yangın söndürme