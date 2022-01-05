https://tr.sputniknews.com/20220105/ak-partili-akbasoglu-toplumsal-kaos-olusturma-yaklasimini-sergiliyorlar-1052441493.html

AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar

AK Partili Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar

AK Partili Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun MEB önündeki açıklaması için, “Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T19:01+0300

2022-01-05T19:01+0300

2022-01-05T19:01+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049188117_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fd6e90f6a6ec2c2bbeb9a76ab063bd72.jpg

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı'na dün sunulan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını anlattı.Teklifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu müjdelerin yer aldığını söyleyen Akbaşoğlu, düzenlemeyle 1500 lira olan en düşük emekli maaşının 2500 liraya çıkarılacağını, böylece emekli maaşlarında yüzde 67'ye varan zam yapılacağını dile getirdi.Akbaşoğlu, "Memurlarla ilgili yapılan toplu sözleşmeler kapsamında yüzde 5, artı enflasyon farkı formülünü, biz enflasyon farkı, artı yüzde 7,5 zam oranı olarak ifade etmiştik. Bunun kanuni düzenlemesini teklifimize yansıtmış olduk. Böylece 6 aylık; memurlara, emeklilere çalışanlarımıza dönük yüzde 27,9 toplam oranı, biz 30,95 olacak şekilde kanun teklifimize yansıttık" diye konuştu.Sözleşmelerde belirlenen formülün üzerinde de bir refah payının 6 aylık döneme ilişkinin gerçekleşmesine adım attıklarını belirten Akbaşoğlu, "Daha sonra 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 7 ilave zam oranı da sözleşmede yer alıyor. Temmuzda tekrar bu manada bir değerlendirme yapılmak suretiyle 1 Temmuz-31 Aralık 2022 6 aylık dönemine ilişkin de haziranda bir değerlendirme yapılacağı da muhakkaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın da teklife dönüştürdüğü bu zamlar, 6 aylık; memur, emekli, çalışanlarımıza ilişkin zamları kapsıyor" bilgisini verdi.Teklifle, bireysel emeklilikte yüzde 25 olan devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılacağını bildiren Akbaşoğlu, "Bu manada bireysel emekliliği de teşvik eden bir yasa teklifi. Aynı zamanda Türkiye'nin, dövizdeki dalgalanmalarla ilgili ortaya koyduğu model kapsamında Türk lirasına yönelik mevduatın teşvik edilmesi babında da düzenlemeleri ihtiva eden bir kanun teklifimiz. Kademeli doğal gaz faturalandırılmasına ilişkin kanuni dayanak da teklifte yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.'Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına değinen Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında ortaya koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve aslında bizzat kendi yaptığı ve yapmak istediklerini muhatabına yansıtmak suretiyle bir çıngar çıkarmak şeklinde özetlenebilecek, infial ve kaos stratejisini açıkça ele veriyor" sözlerini sarf etti.Bu stratejiyi, kurgulanan oyunlarla, tiyatral şekilde sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Özel'e tepki: Milletimiz, makyajlı yaklaşımları iyot gibi açığa çıkan bu engizisyon kafalı siyasetçileri unutmayacakCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında hadis okuduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Peygamber Efendimizin, '7 yaşına kadar çocuklarınıza dini eğitim verin' şeklindeki tavsiyesini yerine getirenlere 'Ortaçağ zihniyeti' diyorlar. Özür dileyin dediğimizde de pişkin pişkin duymazlıktan, görmezlikten geliyorlar. Olup biten milletimizin gözü önünde. Takdir her zaman maşeri vicdanındır, milletimizindir. Milletimiz, şehitlerimize hakaret edenleri, onlara küfür edenleri unutmayacağı gibi değerlerimize, inancımıza saldıran, gerçekleri çarpıtmaya çalışan ve takiyeci, makyajlı yaklaşımları iyot gibi açığa çıkan bu engizisyon kafalı siyasetçileri de unutmayacak, Haziran 2023'te vicdanının sesini dinleyerek takdirini yapacaktır."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel