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https://tr.sputniknews.com/20220105/ak-partili-yavuz-sgk-borcu-nedeniyle-icralik-oldu-1052414397.html
AK Partili Yavuz, SGK borcu nedeniyle icralık oldu
AK Partili Yavuz, SGK borcu nedeniyle icralık oldu
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödemediği 189 bin 807 TL borcu nedeniyle icralık olduğu belirtildi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T06:53+0300
2022-01-05T06:53+0300
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sgk
borç
metin yavuz
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Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, SGK Aydın İl Müdürlüğü, sigorta borcunu ödemeyen ve adresi bulunamadığı için icralık olan 437 mükellefin borçlarını duyurmak için gazete ilanı yayımladı. İlanda, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un da ismi yer alıyor.189 bin 807 TL borçAydın’da Yavuz’un babası tarafından kurulan ve 46 yıldır aynı adreste faaliyet gösteren şirketin 189 bin 807 liralık alacağı için SGK üç ay boyunca adrese borcun ödenmesi için tebligat gönderdi. Ancak, iddiaya göre, Albayrak Caddesi’nde bulunan şirketin adresi Yağcılar Pasajı’ndaki bir büroya taşındı.Taşınma ve adres bilgileri ise resmi kurumlarla paylaşılmadı. SGK tarafından gönderilen tebligatlar ise geri döndü. 437 firmadan işsizlik ödeneği ve prim parasını alamayan SGK, yerel bir gazetede firmaların isimlerini yayımladı. Yavuz’un 2019 yılından kalan 189 bin 807 liralık işsizlik ve prim borcu listede yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/ak-partili-yavuz-bugunlerde-milletimize-ve-ulkemize-ihanet-olarak-gordugum-stokculuk-peydah-oldu-1051803411.html
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sgk, borç, metin yavuz

AK Partili Yavuz, SGK borcu nedeniyle icralık oldu

06:53 05.01.2022
© AAAK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödemediği 189 bin 807 TL borcu nedeniyle icralık olduğu belirtildi.
Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, SGK Aydın İl Müdürlüğü, sigorta borcunu ödemeyen ve adresi bulunamadığı için icralık olan 437 mükellefin borçlarını duyurmak için gazete ilanı yayımladı. İlanda, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un da ismi yer alıyor.

189 bin 807 TL borç

Aydın’da Yavuz’un babası tarafından kurulan ve 46 yıldır aynı adreste faaliyet gösteren şirketin 189 bin 807 liralık alacağı için SGK üç ay boyunca adrese borcun ödenmesi için tebligat gönderdi. Ancak, iddiaya göre, Albayrak Caddesi’nde bulunan şirketin adresi Yağcılar Pasajı’ndaki bir büroya taşındı.
Taşınma ve adres bilgileri ise resmi kurumlarla paylaşılmadı. SGK tarafından gönderilen tebligatlar ise geri döndü. 437 firmadan işsizlik ödeneği ve prim parasını alamayan SGK, yerel bir gazetede firmaların isimlerini yayımladı. Yavuz’un 2019 yılından kalan 189 bin 807 liralık işsizlik ve prim borcu listede yer aldı.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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