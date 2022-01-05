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Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T06:34+0300
2022-01-05T06:34+0300
2022-01-05T06:39+0300
deprem
türkiye
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alanya
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AFAD, saat 06.21'de Antalya-Alanya'da büyüklüğü 5.3, derinliği 39 km olan bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.
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deprem, antalya, alanya
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
06:34 05.01.2022 (güncellendi: 06:39 05.01.2022)
Akdeniz Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06.21'de Antalya-Alanya'da büyüklüğü 5.3, derinliği 39 km olan bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.