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https://tr.sputniknews.com/20220105/akdenizde-53-buyuklugunde-deprem-1052414635.html
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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AFAD, saat 06.21'de Antalya-Alanya'da büyüklüğü 5.3, derinliği 39 km olan bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.
türkiye
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deprem, antalya, alanya

Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

06:34 05.01.2022 (güncellendi: 06:39 05.01.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Akdeniz Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06.21'de Antalya-Alanya'da büyüklüğü 5.3, derinliği 39 km olan bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.
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