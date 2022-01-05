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https://tr.sputniknews.com/20220105/aksener-kimsenin-agzindan-sokaga-cikmak-diye-bir-cumle-cikmamis-1052444774.html
Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış
Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyleyerek, "Kimsenin ağzından... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T21:52+0300
2022-01-05T22:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
meral akşener
millet ittifakı
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, görüşmede gündemdeki konuları değerlendirdiklerini ve faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşener, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyledi. 'Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık'Diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da böyle bir çağrısı olmadığını ifade eden Akşener, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.'Bu ayrıştırıcı dil, çok ayıp bir dil'Akşener ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) düzenlenen programdaki 'Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözlerine ilişkin de konuştu. Akşener, şu ifadeleri kullandı:DP lideri Uysal ise kabulden dolayı Akşener'e teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, meral akşener, millet ittifakı

Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış

21:52 05.01.2022 (güncellendi: 22:10 05.01.2022)
© DHADemokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyleyerek, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Akşener, görüşmede gündemdeki konuları değerlendirdiklerini ve faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşener, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyledi.

'Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık'

Diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da böyle bir çağrısı olmadığını ifade eden Akşener, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.

'Bu ayrıştırıcı dil, çok ayıp bir dil'

Akşener ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) düzenlenen programdaki 'Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözlerine ilişkin de konuştu. Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ayrıştırıcı dil, çok ayıp bir dil. Bu helal kazanç kavramı güzel bir şey, kendileri açısından önemli. Sayın Nebati aynı zamanda iş insanı, umarım kendileri de bu helal kazanca uyuyordur. Şimdi Hazine'ye hükmediyor. 5 maaş alanlar helal kazancın neresinde? Sayın Bakanın buna cevap vermesini isterim."
DP lideri Uysal ise kabulden dolayı Akşener'e teşekkür etti.
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