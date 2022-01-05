https://tr.sputniknews.com/20220105/aksener-kimsenin-agzindan-sokaga-cikmak-diye-bir-cumle-cikmamis-1052444774.html

Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış

Akşener: Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyleyerek, "Kimsenin ağzından... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T21:52+0300

2022-01-05T21:52+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

meral akşener

millet ittifakı

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, görüşmede gündemdeki konuları değerlendirdiklerini ve faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşener, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyledi. 'Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık'Diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da böyle bir çağrısı olmadığını ifade eden Akşener, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.'Bu ayrıştırıcı dil, çok ayıp bir dil'Akşener ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) düzenlenen programdaki 'Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözlerine ilişkin de konuştu. Akşener, şu ifadeleri kullandı:DP lideri Uysal ise kabulden dolayı Akşener'e teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, meral akşener, millet ittifakı