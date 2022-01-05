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Akşener: Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?
Akşener: Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran, yönetim anlayışı sağ olsun, yeni yılın daha ilk... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T10:36+0300
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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Akşener: Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?

10:36 05.01.2022 (güncellendi: 11:26 05.01.2022)
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran, yönetim anlayışı sağ olsun, yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
20 Aralık akşamı faizi indiriyorum deyip aslında faiz artırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere vergilerden harçlara iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin,
yeni yıl zammını da çarpmış oldu.
Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran, yönetim anlayışı sağ olsun; yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı.
Sadece Aralık ayında LPG fiyatları, yüzde 80 arttı. Elektriğe, yüzde 52 ila yüzde 130 oranında zam geldi. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır.
Hazine’nin başına bakan diye getirdiğin 'Nebati kuyruklu yıldızı' milletimiz çarpıldıkça, utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Hal böyleyken elektrik faturaları yüzde 127 artınca kara kışta, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?
Ayıptır, günahtır. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile bari bu sese kulak verin. Yarın öbür gün besleyecek bir hayvan kalmayınca ne yapacaksınız? Onu da mı ithal edeceksiniz? Yapmadığınız bir iş değil ama onun da sonuçlarını beraber yaşadık.
Gelin, bari bu sefer ithalat lobilerinin değil üreticilerimizin yanında durun.
12 yaşındaki bir çocuğumuz hiperenflasyonu biliyor. Bunu dert edinmiş korkarak soru soruyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çocuklarımızdan çocukluluğunu çalmışız demektir.
Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor. Istakozlu ziyafetlerde de gözleri yok. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar.
Adaletsiz 'döner sermaye' sistemi yerine emekliliğe yansıyan adil maaşlar almanızı sağlayacağız. Ayrıca taşeron ve sözleşmeli hizmete de son vereceğiz.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi terk edip geleceğini, başka ülkelerde arayan doktorlarımızın sayısı Türk Tabipler Birliği rakamlarına göre 1361.
Sayın Erdoğan bu insanlarımıza yazık değil mi? Bu ailelere yazık değil mi? Onları vergileri ile okutan, bu aziz millete yazık değil mi? Bu ülkenin evlatları, neden doğup büyüdükleri toprakları terk edip gidiyor? Neden ata yurduna veda ediyor? Neden gurbette gelecek arıyor? Senin yüzünden Sayın Erdoğan, senin yüzünden.
Buradan yurt dışına giden ve gitmek için hazırlık yapan çok değerli hekimlerimize sesleniyorum: Lütfen sabredin. İlk seçimlerden sonra Sayın Erdoğan ve onun kurduğu bu ucube düzen gidiyor bundan emin olun. O sandık gelecek ve Türkiye
iyi kadrolarla, iyi insanlarla, güneşli günlere yürüyecek.
Geçen 20 yılda 8 kere değişen Milli Eğitim Bakanı ve 15 kere değişen milli eğitim sistemiyle istikrarsızlığın ve beceriksizliğin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz.
İsraf düzeninden bıkan kardeşlerim hiç merak etmeyin 5 müteahhidin değil, milletimizin kazandığı bereketli bir Türkiye’ye kavuşacağız.
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