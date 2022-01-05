https://tr.sputniknews.com/20220105/altso-baskani-sahin-elektrik-zamlari-enflasyon-oranina-cekilmeli-1052408863.html

ALTSO Başkanı Şahin: Elektrik zamları enflasyon oranına çekilmeli

ALTSO Başkanı Şahin: Elektrik zamları enflasyon oranına çekilmeli

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, elektrikte yüksek oranda zamlarının enflasyon oranına çekilmesi gerektiğini belirterek, “Yüzde... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T00:16+0300

2022-01-05T00:16+0300

2022-01-05T00:16+0300

ekonomi

elektrik

alanya

mehmet şahin

alanya ticaret ve sanayi odası (altso)

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 2022 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan ALTSO Başkanı Şahin, “Toplantımızda yeni yılda uygulamaya giren fahiş oranlardaki elektrik zamlarını değerlendirdik. Bu zam oranlarının turizm ve tarım sektörlerinin yanı sıra hanelerde de krize neden olabileceğine dikkat çektik. Yüzde 162'ye varan zam oranlarının TÜİK'in açıkladığı yüzde 36’lık enflasyon oranı seviyesine çekilmesinin hakkaniyetli olacağını ifade ettik. Bu konudaki görüş ve taleplerimizi ilgili bakanlıklar nezdinde takip edeceğiz” diye konuştu.

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elektrik, alanya, mehmet şahin, alanya ticaret ve sanayi odası (altso)