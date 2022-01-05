Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rus Dışişleri’nden ‘Kazakistan, sorunlarını sokak gösterileri ile değil diyalogla çözmeli’ çağrısı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/ankara-eczaci-odasi-baskani-ercanli-her-100-ilactan-22si-bulunamiyor-1052431888.html
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: Her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor
Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: Her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor" dedi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T14:41+0300
2022-01-05T14:41+0300
türkiye
türkiye
ilaç
sağlık bakanlığı
eczane
hammadde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104164/55/1041645522_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_543a655a93fc76a3b23486cb37419b7f.jpg
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, gribal enfeksiyon ilaçları ile antibiyotiklerde sorun yaşandığını ve yeterli ham madde üretimi de olmadığını bildirdi. Ercanlı, yaptığı açıklamada, “Anti gribal ilaçlar, antiviral ilaçlar, çocuk şurupları ve antibiyotikler, diyabet ürünleri ile ithal ilaçlarda yokluk yaşıyoruz, eczanelerde yoğunluk, ilaç depolarında stok problemi var. Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22'si bulunamıyor” dedi.'Stok problemi yaşanıyor'Sözcü'nün haberine göre Ercanlı, ‘'Son haftalarda ilaç yokluklarıyla beraber eczanelerimizde yığılmalar meydana geldi. Hastalarımızda, sanki eczanede ilaç var da verilmiyor gibi bir algı oluşuyor. Eczanede olan bir ilacın hastaya verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil'' dedi ve şunları söyledi:'Fiyat kararnamesinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor'Ercanlı ayrıca en fazla ihtiyaç duyulan ilaç grubunu da açıkladı:'Olan ilacı neden satmayalım?'Eczacı Hülya Güneş de "Eczanelerimizde yaşanan ilaç bulma sıkıntısı çok uzun süredir devam etmekte. Hangi eczanede hangi ilaç var, Sağlık Bakanlığı tarafından biliniyor. İlaçların eczanede bulunup da halka verilmemesi algısı tamamen yanlıştır. Olan ilacı neden satmayalım? Eczacının halkla karşı karşıya gelmemesi için önce sorunun varlığı kabul edilmeli. Şu anda ilaç bulma problemi var. Odak noktası yapılmadığı takdirde de giderek büyüyecek'' açıklaması yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220103/ttbden-ilac-ve-tibbi-malzeme-aciklamasi-gerekli-onlemler-bir-an-once-alinmalidir-1052367079.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104164/55/1041645522_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c6e26913614f5a833727e4f7d5aa4a65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ilaç, sağlık bakanlığı, eczane, hammadde

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: Her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor

14:41 05.01.2022
© İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİNEczane
Eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN
Abone ol
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor" dedi.
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, gribal enfeksiyon ilaçları ile antibiyotiklerde sorun yaşandığını ve yeterli ham madde üretimi de olmadığını bildirdi. Ercanlı, yaptığı açıklamada, “Anti gribal ilaçlar, antiviral ilaçlar, çocuk şurupları ve antibiyotikler, diyabet ürünleri ile ithal ilaçlarda yokluk yaşıyoruz, eczanelerde yoğunluk, ilaç depolarında stok problemi var. Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22'si bulunamıyor” dedi.

'Stok problemi yaşanıyor'

Sözcü'nün haberine göre Ercanlı, ‘'Son haftalarda ilaç yokluklarıyla beraber eczanelerimizde yığılmalar meydana geldi. Hastalarımızda, sanki eczanede ilaç var da verilmiyor gibi bir algı oluşuyor. Eczanede olan bir ilacın hastaya verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil'' dedi ve şunları söyledi:
"İlaç depolarında stok problemi yaşanıyor. Depolarda ilaçların yokluk dereceleri oranları ve talepler, istatistiksel veri olarak tutuluyor. Ecza depolarında şu anda oransal olarak bugüne kadarki en yüksek yokluk seviyesi var. Her yüz ilaçta 22 kadar bir yokluk bulunuyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay 400 kalem ilacı yaklaşık yüzde 16.6 oranında güncelledi, fiyat artışı oldu. Şubat ayında da ilaç fiyat kararnamesine göre bir kur güncellemesi olacak.

'Fiyat kararnamesinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor'

Ercanlı ayrıca en fazla ihtiyaç duyulan ilaç grubunu da açıkladı:
"Kısa vadede çözüm anlamında mevcut ilaç fiyat kararnamesinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni bir ilaç fiyat kararnamesini ve düzenlemesinin getirilmeli. Kur güncellemesi de belli dönemlere yayılmalı. Kronik sorunu ortadan kaldırmazsak başka ilaçların yokluğunu yaşayacağız. Bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan ilaçların başında, anti gribal ilaçlar, ağrı kesiciler, çocuk şurupları, antibiyotikler daha çok akut rahatsızlıklar dediğimiz rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlara talebin arttığını görüyoruz."

'Olan ilacı neden satmayalım?'

Eczacı Hülya Güneş de "Eczanelerimizde yaşanan ilaç bulma sıkıntısı çok uzun süredir devam etmekte. Hangi eczanede hangi ilaç var, Sağlık Bakanlığı tarafından biliniyor. İlaçların eczanede bulunup da halka verilmemesi algısı tamamen yanlıştır. Olan ilacı neden satmayalım? Eczacının halkla karşı karşıya gelmemesi için önce sorunun varlığı kabul edilmeli. Şu anda ilaç bulma problemi var. Odak noktası yapılmadığı takdirde de giderek büyüyecek'' açıklaması yaptı.
Hastanedeki herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar ’tıbbi atık’ olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
TÜRKİYE
TTB'den ilaç ve tıbbi malzeme açıklaması: Gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır
3 Ocak, 21:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
14:43Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2021'de 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü
14:41Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: Her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor
14:21James Webb Uzay Teleskobu'nun güneş kalkanları tamamen açıldı
14:20Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı
14:15KESK: Tüm emekçilerin yoksullaşma sorunu var, ortak bir mücadele gerekli
14:04Hoon: Blair, Irak Savaşı'nın yasadışı olduğu uyarısını yakmamı emretti, ama ben notu kasada sakladım
13:53AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin kazanımlarına karşı en vahşi saldırılar gerçekleştiriliyor
13:45Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım
13:39DEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti oldu
13:39Mimarlar Odası'ndan Sur evleri tepkisi: Diyarbakır evlerine benzeteyim derken cezaevine benzedi
13:38İETT zammı ve yeni akbil fiyatları: Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?
13:37OnlyFans fotoğrafları internete sızdırılan Lottie Moss gözyaşlarına hakim olamadı
13:37ABD'de öğrencisine evde koronavirüs aşısı yapan öğretmen gözaltında
13:19'Mossad, Pakistan'ın nükleer silah üretimine yardım eden şirketleri bombalattı'
13:19İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
13:19Samsung'un yeni nesil televizyonlarına NFT desteği geliyor
13:07Polisin vurduğu Feray Şahin cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay itirazı reddetti
13:05Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı
13:02Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin raporu: Şiddet mağduru kadınlar en çok psikolojik şiddet görüyor