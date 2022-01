https://tr.sputniknews.com/20220105/ankara-eczaci-odasi-baskani-ercanli-her-100-ilactan-22si-bulunamiyor-1052431888.html

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: Her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: Her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor" dedi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T14:41+0300

2022-01-05T14:41+0300

2022-01-05T14:41+0300

türkiye

türkiye

ilaç

sağlık bakanlığı

eczane

hammadde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104164/55/1041645522_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_543a655a93fc76a3b23486cb37419b7f.jpg

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, gribal enfeksiyon ilaçları ile antibiyotiklerde sorun yaşandığını ve yeterli ham madde üretimi de olmadığını bildirdi. Ercanlı, yaptığı açıklamada, “Anti gribal ilaçlar, antiviral ilaçlar, çocuk şurupları ve antibiyotikler, diyabet ürünleri ile ithal ilaçlarda yokluk yaşıyoruz, eczanelerde yoğunluk, ilaç depolarında stok problemi var. Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22'si bulunamıyor” dedi.'Stok problemi yaşanıyor'Sözcü'nün haberine göre Ercanlı, ‘'Son haftalarda ilaç yokluklarıyla beraber eczanelerimizde yığılmalar meydana geldi. Hastalarımızda, sanki eczanede ilaç var da verilmiyor gibi bir algı oluşuyor. Eczanede olan bir ilacın hastaya verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil'' dedi ve şunları söyledi:'Fiyat kararnamesinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor'Ercanlı ayrıca en fazla ihtiyaç duyulan ilaç grubunu da açıkladı:'Olan ilacı neden satmayalım?'Eczacı Hülya Güneş de "Eczanelerimizde yaşanan ilaç bulma sıkıntısı çok uzun süredir devam etmekte. Hangi eczanede hangi ilaç var, Sağlık Bakanlığı tarafından biliniyor. İlaçların eczanede bulunup da halka verilmemesi algısı tamamen yanlıştır. Olan ilacı neden satmayalım? Eczacının halkla karşı karşıya gelmemesi için önce sorunun varlığı kabul edilmeli. Şu anda ilaç bulma problemi var. Odak noktası yapılmadığı takdirde de giderek büyüyecek'' açıklaması yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220103/ttbden-ilac-ve-tibbi-malzeme-aciklamasi-gerekli-onlemler-bir-an-once-alinmalidir-1052367079.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ilaç, sağlık bakanlığı, eczane, hammadde