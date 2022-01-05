https://tr.sputniknews.com/20220105/antalyada-bogularak-oldurulen-kadinin-cesedi-sandikta-bulundu-1052443386.html

Antalya'da boğarak öldürdüğü kadının cesedini sandığa saklayan katil zanlısı tutuklandı

Antalya'da boğarak öldürdüğü kadının cesedini sandığa saklayan katil zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 57 yaşındaki kadının cesedi evindeki sandıkta bulundu. Tartıştığı kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

kadına şiddet

sandık

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Malatya'da emniyete giden Vural Yılmaz, Antalya'da 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.Bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden AntalyaEmniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.Olayın ardından Malatya'da gözaltına alınan Vural Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Engelli çocuğu komşusuna emanet etmişOlayın meydana geldiği Üçgen Mahallesi 109 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, Tutkanç’ın kendi halinde yaşayan biri olduğunu söyledi.Bir kafede bulaşıkçılık yaptığı öğrenilen Saadet Tutkanç’ın evinde baktığı engelli çocuğu, öldürülmeden önceki gün bir komşusuna emanet ettiği ortaya çıktı.Engelli çocuğa bakan komşunun da Tutkanç’ın tatile gittiğini sandığı öğrenildi.

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antalya, kadına şiddet, sandık