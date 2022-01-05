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https://tr.sputniknews.com/20220105/antalyasporu-penalti-atislarinda-maglup-eden-besiktas-super-kupanin-sahibi-oldu-1052446685.html
Süper Kupa’nın sahibi Beşiktaş oldu
Süper Kupa’nın sahibi Beşiktaş oldu
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T23:32+0300
2022-01-05T23:41+0300
beşiktaş jimnastik kulübü
antalyaspor
süper kupa
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Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.Beşiktaş Jimnatsik Kulübü sosyal medyadan şampiyonluk sonrası "Bir takım, üç kupa" paylaşımında bulundu.
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beşiktaş jimnastik kulübü, antalyaspor, süper kupa

Süper Kupa’nın sahibi Beşiktaş oldu

23:32 05.01.2022 (güncellendi: 23:41 05.01.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.
63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.
74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.
Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.
110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.
Beşiktaş Jimnatsik Kulübü sosyal medyadan şampiyonluk sonrası "Bir takım, üç kupa" paylaşımında bulundu.
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