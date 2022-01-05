https://tr.sputniknews.com/20220105/arjantinde-rekor-koronavirus-vakasi-1052412634.html

Arjantin'de rekor koronavirüs vakası kaydedildi

Arjantin'de rekor koronavirüs vakası kaydedildi

Arjantin'de 80 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka tespit edildi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T02:55+0300

2022-01-05T02:55+0300

2022-01-05T02:55+0300

koronavirüs

arjantin

kovid-19

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 81 bin 210 yeni vaka kayda geçti.Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 117 bin 294'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 820 bin 536'ya yükseldi. Son 24 saatte 154 bin 853 testin yapıldığı ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 370 bin 436 olarak açıklandı.Ülkede 29-30 Aralık'ta üst üste iki gün 42 bin ve 50 bin olmak üzere günlük en yüksek vaka sayıları kaydedilmişti.Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de yapılan toplam aşı miktarı 77.2 milyonu aşarken, bunlardan 38.2 milyon kişiye ilk doz, 32.9 milyon kişiye 2 doz ve yaklaşık 6 milyon kişiye hatırlatma dozu uygulandı.Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, vakaların son haftalarda artış göstermesine ilişkin ülkenin salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanede tedaviye yol açmadığını söylemişti.

arjantin

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arjantin, kovid-19, vaka sayısı