Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220105/asiri-sagci-yahudiler-tel-avivde-aa-kameramanini-darp-etti-1052443627.html
Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv’de AA kameramanını darp etti
Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv’de AA kameramanını darp etti
Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T20:40+0300
2022-01-05T20:40+0300
2022-01-05T20:40+0300
türkiye
israil
tel aviv
anadolu ajansı (aa)
aşırı sağcı
aa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052443590_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_69738a793b287693690637af92e1481a.jpg
Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti.Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
türkiye
israil
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052443590_100:0:1901:1351_1920x0_80_0_0_6a6cc7c18a7adf42c368b2565c251175.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, tel aviv, anadolu ajansı (aa), aşırı sağcı, aa
Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv’de AA kameramanını darp etti
Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darp etti.
Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.
Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti.
Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.
Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.