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Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti
Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti
İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T08:05+0300
2022-01-05T08:05+0300
türkiye
bağcılar
kavga
çamaşır
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Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahmut Mahallesi 2634 Sokak'taki 4 katlı binada oturan komşular arasında balkona asılan çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, altlı üstlü oturan komşuların yakınları da dahil oldu.Kavgaya dönüşen tartışmada, apartman sakinlerinden Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. silahla ayağından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralı Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanedeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Bu arada, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
türkiye
bağcılar
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bağcılar, kavga, çamaşır

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti

08:05 05.01.2022
© DHABağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti
Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Mahallesi 2634 Sokak'taki 4 katlı binada oturan komşular arasında balkona asılan çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, altlı üstlü oturan komşuların yakınları da dahil oldu.

Kavgaya dönüşen tartışmada, apartman sakinlerinden Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. silahla ayağından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralı Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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