https://tr.sputniknews.com/20220105/bagcilarda-camasir-asma-kavgasi-kanli-bitti-1052415616.html

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti

İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T08:05+0300

2022-01-05T08:05+0300

2022-01-05T08:05+0300

türkiye

bağcılar

kavga

çamaşır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052415591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_273758842a2e975ac21685bcf4500408.jpg

Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahmut Mahallesi 2634 Sokak'taki 4 katlı binada oturan komşular arasında balkona asılan çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, altlı üstlü oturan komşuların yakınları da dahil oldu.Kavgaya dönüşen tartışmada, apartman sakinlerinden Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. silahla ayağından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralı Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanedeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Bu arada, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

türkiye

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bağcılar, kavga, çamaşır