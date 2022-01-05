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Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki: Siz ne biçim adamsınız?
Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki: Siz ne biçim adamsınız?
Milli Eğitim Bakanı Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği okulda gördüğü eksiklikler nedeniyle tepki göstererek, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız?.. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T20:28+0300
2022-01-05T20:36+0300
mahmut özer
türkiye
şanlıurfa
okul
müdür
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ardından Halilurrahman Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Özer, okuldaki eksiklik üzerine İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi.Sınıfları dolaşarak incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verirken, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
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mahmut özer, şanlıurfa, okul, müdür

Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki: Siz ne biçim adamsınız?

20:28 05.01.2022 (güncellendi: 20:36 05.01.2022)
© AAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği okulda gördüğü eksiklikler nedeniyle tepki göstererek, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ardından Halilurrahman Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Özer, okuldaki eksiklik üzerine İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi.
Sınıfları dolaşarak incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verirken, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
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