https://tr.sputniknews.com/20220105/bakan-ozerden-il-milli-egitim-muduru-ve-okul-mudurune-tepki-siz-ne-bicim-adamsiniz-1052443158.html

Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki: Siz ne biçim adamsınız?

Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki: Siz ne biçim adamsınız?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği okulda gördüğü eksiklikler nedeniyle tepki göstererek, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız?.. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T20:28+0300

2022-01-05T20:28+0300

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mahmut özer

türkiye

şanlıurfa

okul

müdür

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ardından Halilurrahman Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Özer, okuldaki eksiklik üzerine İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi.Sınıfları dolaşarak incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verirken, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

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mahmut özer, şanlıurfa, okul, müdür