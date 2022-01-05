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https://tr.sputniknews.com/20220105/bakanlik-icme-sulari-icin-harekete-gecti-1052415902.html
Bakanlık, içme suları için harekete geçti
Bakanlık, içme suları için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı, değişen iklime uyum sağlamak için gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadına hız veriyor. Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, içme ve... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T08:50+0300
2022-01-05T08:50+0300
türkiye
su
kirlilik
içme suyu
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İçme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlendi. '2020 yılı su kayıp oranı ortalama yüzde 35.4'Bu mevzuat ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35, 2028 yılına kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü oldular. Hürriyet'e konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, konuyla ilgili şunları söyledi:Gri su kullanımı
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su, kirlilik, içme suyu

Bakanlık, içme suları için harekete geçti

08:50 05.01.2022
© İHASu
Su - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, değişen iklime uyum sağlamak için gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadına hız veriyor. Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, içme ve kullanma sularında israfı önlemek için özellikle binalarda kurulacak zorunlu hidrofor sisteminin borularda patlak oluşumunu engelleyeceğini ve içme sularındaki kayıpların azalacağını söyledi.
İçme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlendi.

'2020 yılı su kayıp oranı ortalama yüzde 35.4'

Bu mevzuat ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35, 2028 yılına kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü oldular. Hürriyet'e konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, konuyla ilgili şunları söyledi:
"2020 yılı su kayıp oranı ortalama yüzde 35.4 olarak tespit edildi. Bu su kayıp oranının yüzde 25 seviyesine indirilmesi ile yıllık 624 milyon metreküp su kazanılmış ve yaklaşık iki milyar lira ekonomik değer kaybı engellenmiş olacak”
“İçme suyu şebekeleri için hidrolik modelleme çalışması, su hızı, debi, basınç vb. hidrolik parametrelerin tahmin edilmesi amacıyla yapılıyor. Sistemin Veri Tabanlı İzleme ve Kontrol Sistemi’ne entegre edilmesi ile şebekedeki debi ve basınç değişimlerini sürekli olarak izlenebiliyor. Burada şebekeye ne kadar su basıldığı, ne kadarının faturalandırıldığı görülebiliyor. Böylece, nerede ne kadar kayıp olduğu belirlenecek ve gerekli yerlerde yenileme yapılacak. Su kayıpları yüksek olan yerlerde sadece basınç yönetimi yaparak kayıp oranı yüzde 40’ın altına indirilebilir. Örneğin bir apartmanda 15. kata su vermek için basınç uygulanıyor. Ancak bu basınç boruların patlamasıyla sonuçlanabiliyor. Binalara hidrofor sistemi kurulması durumunda, merkezden daha az basınç uygulanacak, böylece patlaklar azalacak ve su kaybı düşecektir".

Gri su kullanımı

İklim değişikliğine uyum kapsamında 30 büyükşehir belediyesiyle çalışıyoruz. Her bölgeyi temsil edecek bir belediyeyi pilot belediye seçtik. Gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Tuvaletten çıkan sular dışındaki, mutfak, banyo sularını arıtıp, sifon suyu olarak kullanmak veya yağmur sularını toplayıp sulama için kullanmak mümkün. Bunun için sadece basit bir sistem gerekiyor.”
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