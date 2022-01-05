Bakanlık, içme suları için harekete geçti

“İçme suyu şebekeleri için hidrolik modelleme çalışması, su hızı, debi, basınç vb. hidrolik parametrelerin tahmin edilmesi amacıyla yapılıyor. Sistemin Veri Tabanlı İzleme ve Kontrol Sistemi’ne entegre edilmesi ile şebekedeki debi ve basınç değişimlerini sürekli olarak izlenebiliyor. Burada şebekeye ne kadar su basıldığı, ne kadarının faturalandırıldığı görülebiliyor. Böylece, nerede ne kadar kayıp olduğu belirlenecek ve gerekli yerlerde yenileme yapılacak. Su kayıpları yüksek olan yerlerde sadece basınç yönetimi yaparak kayıp oranı yüzde 40’ın altına indirilebilir. Örneğin bir apartmanda 15. kata su vermek için basınç uygulanıyor. Ancak bu basınç boruların patlamasıyla sonuçlanabiliyor. Binalara hidrofor sistemi kurulması durumunda, merkezden daha az basınç uygulanacak, böylece patlaklar azalacak ve su kaybı düşecektir".