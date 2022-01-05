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https://tr.sputniknews.com/20220105/bekir-bozdag-kuran-ogrenimine-karsi-cikmak-ortacag-zihniyetinin-chpde-tezahurudur-1052441141.html
Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür
Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kuran öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T18:48+0300
2022-01-05T18:48+0300
türkiye
ak parti
chp
bekir bozdağ
28 şubat
özgür özel
kuran kursu
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuk kreşlerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, Kuran Kursu açma ve Kur’an öğretmenin Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla verilmiş bir görev olduğunu belirterek, "4-6 yaş Kuran Kursları da kanuna göre açılan ve çalışan eğitim kurumlarıdır. Bugün 80 yaşında da 4-5-6 yaşında da Kur’an Kursu öğrencisi var. Öğrenmenin yaşı yoktur. Müslüman birinin dinin kutsal kitabı Kuran’ı öğrenmesi, takdir edilecek bir durumdur, kınanacak ya da suçlanacak bir şey değildir” sözlerini kullandı. Bozdağ, şöyle devam etti: “Maalesef CHP temsilcileri, hem çocuklarımıza Kuran öğreten Diyanet’i suçluyor, hem de Kur’an öğretimini Ortaçağ zihniyetinin tezahürü olarak görüyor. Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür. Kur’an öğretimi ve öğrenimine karşı duruş, Kur’an’a saygısızlıktır. Bu saygısızlıklarından ve Ortaçağ zihniyetlerinden dolayı CHP temsilcilerini kınıyorum.” 28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitimi bitirmeyenin (15 yaşını doldurmayanın), Kuran Kursu’na gitmesinin kanunla yasaklandığını hatırlatan Bozdağ şunları söyledi: “İlköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin (12 yaşını doldurmayanların), tatillerde yaz Kuran Kursu’na gitmeleri de kanunla yasaklandı. CHP ve 28 Şubat zihniyetine göre belli bir yaşın altındaki çocukların; Her kursa (Müzik, bale gibi) gitmek serbest; ama Kur’an Kursu’na gitmek yasak. Her kitabı öğrenmek/öğretmek serbest, ama Kuran’ı öğrenmek/öğretmek yasak. CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, Ortaçağ zihniyetidir. AK Parti İktidarı; Kuran Kurslarında yaş sınırını kaldırdı. Her yaştaki Türk vatandaşının Kur’an Kurslarında Kur’an öğrenmesini serbest bıraktı. Ortaöğretimde Kuran’ı seçmeli dersler arasına koydu. CHP zihniyetinin yansıması 28 Şubat’ın izlerini bir bir ortadan kaldırdı.”
https://tr.sputniknews.com/20210916/4-6-yas-cocuklara-zorunlu-kuran-kursu-iddiasina-diyanetten-yanit-1048972367.html
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ak parti, chp, bekir bozdağ, 28 şubat, özgür özel, kuran kursu

Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür

18:48 05.01.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLANBekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kuran öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuk kreşlerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, Kuran Kursu açma ve Kur’an öğretmenin Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla verilmiş bir görev olduğunu belirterek, "4-6 yaş Kuran Kursları da kanuna göre açılan ve çalışan eğitim kurumlarıdır. Bugün 80 yaşında da 4-5-6 yaşında da Kur’an Kursu öğrencisi var. Öğrenmenin yaşı yoktur. Müslüman birinin dinin kutsal kitabı Kuran’ı öğrenmesi, takdir edilecek bir durumdur, kınanacak ya da suçlanacak bir şey değildir” sözlerini kullandı.

Bozdağ, şöyle devam etti:

“Maalesef CHP temsilcileri, hem çocuklarımıza Kuran öğreten Diyanet’i suçluyor, hem de Kur’an öğretimini Ortaçağ zihniyetinin tezahürü olarak görüyor. Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür. Kur’an öğretimi ve öğrenimine karşı duruş, Kur’an’a saygısızlıktır. Bu saygısızlıklarından ve Ortaçağ zihniyetlerinden dolayı CHP temsilcilerini kınıyorum.”

28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitimi bitirmeyenin (15 yaşını doldurmayanın), Kuran Kursu’na gitmesinin kanunla yasaklandığını hatırlatan Bozdağ şunları söyledi:

“İlköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin (12 yaşını doldurmayanların), tatillerde yaz Kuran Kursu’na gitmeleri de kanunla yasaklandı. CHP ve 28 Şubat zihniyetine göre belli bir yaşın altındaki çocukların; Her kursa (Müzik, bale gibi) gitmek serbest; ama Kur’an Kursu’na gitmek yasak. Her kitabı öğrenmek/öğretmek serbest, ama Kuran’ı öğrenmek/öğretmek yasak. CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, Ortaçağ zihniyetidir. AK Parti İktidarı; Kuran Kurslarında yaş sınırını kaldırdı. Her yaştaki Türk vatandaşının Kur’an Kurslarında Kur’an öğrenmesini serbest bıraktı. Ortaöğretimde Kuran’ı seçmeli dersler arasına koydu. CHP zihniyetinin yansıması 28 Şubat’ın izlerini bir bir ortadan kaldırdı.”
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
TÜRKİYE
‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt
16 Eylül 2021, 18:59
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