https://tr.sputniknews.com/20220105/bekir-bozdag-kuran-ogrenimine-karsi-cikmak-ortacag-zihniyetinin-chpde-tezahurudur-1052441141.html

Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür

Bekir Bozdağ: Kuran öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kuran öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:48+0300

2022-01-05T18:48+0300

2022-01-05T18:48+0300

türkiye

ak parti

chp

bekir bozdağ

28 şubat

özgür özel

kuran kursu

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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuk kreşlerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, Kuran Kursu açma ve Kur’an öğretmenin Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla verilmiş bir görev olduğunu belirterek, "4-6 yaş Kuran Kursları da kanuna göre açılan ve çalışan eğitim kurumlarıdır. Bugün 80 yaşında da 4-5-6 yaşında da Kur’an Kursu öğrencisi var. Öğrenmenin yaşı yoktur. Müslüman birinin dinin kutsal kitabı Kuran’ı öğrenmesi, takdir edilecek bir durumdur, kınanacak ya da suçlanacak bir şey değildir” sözlerini kullandı. Bozdağ, şöyle devam etti: “Maalesef CHP temsilcileri, hem çocuklarımıza Kuran öğreten Diyanet’i suçluyor, hem de Kur’an öğretimini Ortaçağ zihniyetinin tezahürü olarak görüyor. Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür. Kur’an öğretimi ve öğrenimine karşı duruş, Kur’an’a saygısızlıktır. Bu saygısızlıklarından ve Ortaçağ zihniyetlerinden dolayı CHP temsilcilerini kınıyorum.” 28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitimi bitirmeyenin (15 yaşını doldurmayanın), Kuran Kursu’na gitmesinin kanunla yasaklandığını hatırlatan Bozdağ şunları söyledi: “İlköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin (12 yaşını doldurmayanların), tatillerde yaz Kuran Kursu’na gitmeleri de kanunla yasaklandı. CHP ve 28 Şubat zihniyetine göre belli bir yaşın altındaki çocukların; Her kursa (Müzik, bale gibi) gitmek serbest; ama Kur’an Kursu’na gitmek yasak. Her kitabı öğrenmek/öğretmek serbest, ama Kuran’ı öğrenmek/öğretmek yasak. CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, Ortaçağ zihniyetidir. AK Parti İktidarı; Kuran Kurslarında yaş sınırını kaldırdı. Her yaştaki Türk vatandaşının Kur’an Kurslarında Kur’an öğrenmesini serbest bıraktı. Ortaöğretimde Kuran’ı seçmeli dersler arasına koydu. CHP zihniyetinin yansıması 28 Şubat’ın izlerini bir bir ortadan kaldırdı.”

https://tr.sputniknews.com/20210916/4-6-yas-cocuklara-zorunlu-kuran-kursu-iddiasina-diyanetten-yanit-1048972367.html

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ak parti, chp, bekir bozdağ, 28 şubat, özgür özel, kuran kursu