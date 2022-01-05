Belarus ve Rus savaş uçaklarında Belarus sınırında yılın ilk devriye uçuşu

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus ve Rusya’a ait Su-30SM çok maksatlı savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yılın ilk ortak devriye uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi.Uçuşun 120 dakika sürdüğü ve bu süre içinde bin 150 kilometrelik mesafenin kat edildiği aktarıldı.Bir önceki devriye görevi, 29 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti.Aralık ve kasım aylarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.Daha önce, Rusya’nın Belarus'a 4+ nesil Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarının tedariki sözleşmesi kapsamında Ekim 2022’de uçakların ikinci partisini teslim edeceği belirtilmişti.
Belarus ve Rusya savaş uçaklarının, Belarus sınırında yeni ortak devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus ve Rusya’a ait Su-30SM çok maksatlı savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yılın ilk ortak devriye uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi.
Uçuşun 120 dakika sürdüğü ve bu süre içinde bin 150 kilometrelik mesafenin kat edildiği aktarıldı.
Bir önceki devriye görevi, 29 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti.
Aralık ve kasım aylarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.
Daha önce, Rusya’nın Belarus'a 4+ nesil Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarının tedariki sözleşmesi kapsamında Ekim 2022’de uçakların ikinci partisini teslim edeceği belirtilmişti.