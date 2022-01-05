https://tr.sputniknews.com/20220105/belarus-ve-rus-savas-ucaklarinda-belarus-sinirinda-yilin-ilk-devriye-ucusu-1052437658.html

Belarus ve Rus savaş uçaklarında Belarus sınırında yılın ilk devriye uçuşu

Belarus ve Rus savaş uçaklarında Belarus sınırında yılın ilk devriye uçuşu

Belarus ve Rusya savaş uçaklarının, Belarus sınırında yeni ortak devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T17:11+0300

2022-01-05T17:11+0300

2022-01-05T17:13+0300

belarus

rusya

devriye

uçuş

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052437599_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_cfaeb14f94090616d6f31cb39404bada.jpg

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus ve Rusya’a ait Su-30SM çok maksatlı savaş uçaklarının Birlik Devleti sınırlarında yılın ilk ortak devriye uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi.Uçuşun 120 dakika sürdüğü ve bu süre içinde bin 150 kilometrelik mesafenin kat edildiği aktarıldı.Bir önceki devriye görevi, 29 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti.Aralık ve kasım aylarında, Rus ve Belarus savaş uçakları defalarca Belarus devlet sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirmişti.Daha önce, Rusya’nın Belarus'a 4+ nesil Su-30SM çok amaçlı avcı uçaklarının tedariki sözleşmesi kapsamında Ekim 2022’de uçakların ikinci partisini teslim edeceği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211230/belarus-ve-rus-savas-ucaklarindan-belarus-sinirlari-boyunca-ortak-devriye-1052244247.html

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, rusya, devriye, uçuş