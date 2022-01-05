Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220105/belcika-koronavirus-test-ve-karantina-stratejisini-degistirdi-1052413975.html
Belçika, koronavirüs test ve karantina stratejisini değiştirdi
Belçika, koronavirüs test ve karantina stratejisini değiştirdi
Belçika hükümeti, Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen test ve karantina stratejisini daha gevşek hale getirme kararı aldı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T05:37+0300
2022-01-05T05:37+0300
koronavirüs
belçika
karantina
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1043115158_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0eb686c9571ccacceef80d73dcfea289.jpg
Belçika'da dederal, bölgesel ve yerel hükümetlerin sağlık bakanlarının toplantısında alınan yeni kararla, artan vaka sayıları karşısında günde 100 binden fazla test yapabilmelerine rağmen test merkezlerinin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.Hükümet ayrıca son günlerde çok sayıda çalışanın karantinaya girmesi nedeniyle iş yerlerinde işlerin aksamasının önüne geçmek istiyor.Yeni karara göre, tatilin biteceği 10 Ocak'tan itibaren Kovid-19 aşısının takviye dozunu olanlar veya en fazla 5 ay önce tam aşılanmasını tamamlamış kişiler Kovid-19 hastalarıyla 'yüksek risk taşıyan temasta' bulunmaları halinde karantinaya girmek ve PCR testi yaptırmak zorunda olmayacaklar.Kovid-19 hastalığına yakalandığı belirlenen kişilerle temas edenlerin daha önce karantinaya girmesi gerekiyordu. Bu kişiler beşinci günde negatif sonuçlu PCR testiyle karantinadan çıkabiliyordu.Henüz takviye veya üçüncü dozunu olmamış kişilerle aşının son dozunu 5 aydan uzun süre önce olanlar için bu tür bir temasta karantina süresi 4 güne indirildi. Bu kişiler PCR testi yerine negatif sonuçlu kendi yaptıkları hızlı testle karantinadan çıkabilecek, sonraki 3 gün boyunca da kendilerine hızlı test uygulayacak.Kovid-19 semptomları gösteren kişilere PCR testi uygulaması sürecek. Aşılı olup hastalığa yakalananlar 10 gün yerine 7 gün karantinada kalacak. Bu kişiler hastalık hafiflediğinde kendi yaptıkları testin negatif sonuç vermesi durumunda 7 günde karantinadan çıkabilecek.Aşı olmamış kişiler için ise kurallar hafifletilmedi. Aşı olmayanlar Kovid-19'a yakalanırsa semptomların başladığı birinci gün ile sonraki yedinci günde PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Yedinci günde sonuç negatif olsa da onuncu güne kadar PCR testi yaptırarak hepsinin negatif çıkması halinde karantina sonlandırılabilecek.Yüksek riskli ülkelerden Belçika'ya girenler için ise geldikleri ilk günde test yaptırma zorunluluğu sürecek.Belçika'da kasımda artan vakalar aralık sonuna kadar düştü ancak aralık ayının son haftasında Omicron varyantının etkisiyle hızla artmaya başladı.Ülke genelinde Noel tatili nedeniyle normal günlere göre daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısı son 7 günde önceki haftaya göre yüzde 69 artarak günlük 11 bini buldu.
https://tr.sputniknews.com/20210605/belcika-16-17-yasindakileri-koronaviruse-karsi-asilamaya-baslayacak-1044665859.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1043115158_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_44bee18ae1d10a9f671f39d8f402b593.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, karantina, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs testi

Belçika, koronavirüs test ve karantina stratejisini değiştirdi

05:37 05.01.2022
© REUTERS / YVES HERMANBelçika koronavirüs-ambulans-hastane
Belçika koronavirüs-ambulans-hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
Abone ol
Belçika hükümeti, Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen test ve karantina stratejisini daha gevşek hale getirme kararı aldı.
Belçika'da dederal, bölgesel ve yerel hükümetlerin sağlık bakanlarının toplantısında alınan yeni kararla, artan vaka sayıları karşısında günde 100 binden fazla test yapabilmelerine rağmen test merkezlerinin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
Hükümet ayrıca son günlerde çok sayıda çalışanın karantinaya girmesi nedeniyle iş yerlerinde işlerin aksamasının önüne geçmek istiyor.
Yeni karara göre, tatilin biteceği 10 Ocak'tan itibaren Kovid-19 aşısının takviye dozunu olanlar veya en fazla 5 ay önce tam aşılanmasını tamamlamış kişiler Kovid-19 hastalarıyla 'yüksek risk taşıyan temasta' bulunmaları halinde karantinaya girmek ve PCR testi yaptırmak zorunda olmayacaklar.
Kovid-19 hastalığına yakalandığı belirlenen kişilerle temas edenlerin daha önce karantinaya girmesi gerekiyordu. Bu kişiler beşinci günde negatif sonuçlu PCR testiyle karantinadan çıkabiliyordu.
Henüz takviye veya üçüncü dozunu olmamış kişilerle aşının son dozunu 5 aydan uzun süre önce olanlar için bu tür bir temasta karantina süresi 4 güne indirildi. Bu kişiler PCR testi yerine negatif sonuçlu kendi yaptıkları hızlı testle karantinadan çıkabilecek, sonraki 3 gün boyunca da kendilerine hızlı test uygulayacak.
Kovid-19 semptomları gösteren kişilere PCR testi uygulaması sürecek. Aşılı olup hastalığa yakalananlar 10 gün yerine 7 gün karantinada kalacak. Bu kişiler hastalık hafiflediğinde kendi yaptıkları testin negatif sonuç vermesi durumunda 7 günde karantinadan çıkabilecek.
Aşı olmamış kişiler için ise kurallar hafifletilmedi. Aşı olmayanlar Kovid-19'a yakalanırsa semptomların başladığı birinci gün ile sonraki yedinci günde PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Yedinci günde sonuç negatif olsa da onuncu güne kadar PCR testi yaptırarak hepsinin negatif çıkması halinde karantina sonlandırılabilecek.
Yüksek riskli ülkelerden Belçika'ya girenler için ise geldikleri ilk günde test yaptırma zorunluluğu sürecek.
Belçika'da kasımda artan vakalar aralık sonuna kadar düştü ancak aralık ayının son haftasında Omicron varyantının etkisiyle hızla artmaya başladı.
Ülke genelinde Noel tatili nedeniyle normal günlere göre daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısı son 7 günde önceki haftaya göre yüzde 69 artarak günlük 11 bini buldu.
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2021
DÜNYA
Belçika, 16-17 yaşındakileri koronavirüse karşı aşılamaya başlayacak
5 Haziran 2021, 18:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:53AK Partili Yavuz, SGK borcu nedeniyle icralık oldu
06:34Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
06:15Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: İddialarını ispata davet ediyoruz
05:59Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
05:37Belçika, koronavirüs test ve karantina stratejisini değiştirdi
05:16The Nation Yazı İşleri Müdürü Heuvel: Ukrayna'yı NATO'ya alma fikrinden vazgeçilmeli
05:01Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri modernize edilen 2 Tu-160M stratejik uçakla güçlendirilecek
04:47ABD'de çocuklarda görülen koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 64 arttı
04:21Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, hükümetin istifasını onayladı
04:05Irak'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı
03:36Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı
03:04Trump, Kongre baskınının yıl dönümünde yapacağı konuşmayı iptal etti
02:55Arjantin'de rekor koronavirüs vakası kaydedildi
02:52ABD Başkanı Biden: Kovid-19 vakaları daha da artacak
02:41Polonya, Belarus sınırına duvar örecek
02:26Putin, Rus füze üreticisi KTRV şirketinin genel müdürü ile görüştü
02:17Macron'dan Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
02:09Belçika'da memurlar, yöneticilerin mesai dışında aramalarını cevaplamayabilecek
02:06Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
01:50İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde