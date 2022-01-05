https://tr.sputniknews.com/20220105/beykozda-1450000-tl-ye-satilik-ev-ilani-oturulamayacak-durumdadir-tadilat-ihtiyaci-vardir-1052443090.html

Beykoz'da 1.450.000 TL' ye satılık ev ilanı: 'Oturulamayacak durumdadır, tadilat ihtiyacı vardır'

Beykoz'da 1.450.000 TL' ye satılık ev ilanı: 'Oturulamayacak durumdadır, tadilat ihtiyacı vardır'

Beykoz'da 'fırsat' başlığıyla 135 metrekare müstakil, metruk bir ev için 1.450.000 TL satılık ilanı verildi. Duvarları yıkık, pencereleri de kırık halde olan... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T21:24+0300

2022-01-05T21:24+0300

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türkiye

beykoz

manzara

sahibinden.com

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satılık ev

metruk yapı

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolufeneri'nde 'oturulamayacak durumdadır ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardır' notuyla metruk haldeki bir müstakil ev için 1.450.000 TL' lik bir ilan verildi. Sahibinden.com sitesinde "Tapuda 'Bahçeli Kargir Ev' yazmaktadır" ifadesinin yer aldığı ilanda "tarla veya arazi vasfında değildir ve dolayısıyla ev yapmakla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" denildiği görüldü. 'Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır' Evin manzarasına ilişkin olaraksa "Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır ve deniz görmemektedir. Fakat ikinci kattan bir miktar görünmektedir ve teras yaparsanız tamamen deniz manzarasını görebilirsiniz" hatırlatması yapılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211026/gunes-gormeyen-ev-icin-doga-manzarali-kiralik-ilani-12-metrekare-1200-tl-1050186143.html

türkiye

beykoz

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