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https://tr.sputniknews.com/20220105/beykozda-1450000-tl-ye-satilik-ev-ilani-oturulamayacak-durumdadir-tadilat-ihtiyaci-vardir-1052443090.html
Beykoz'da 1.450.000 TL' ye satılık ev ilanı: 'Oturulamayacak durumdadır, tadilat ihtiyacı vardır'
Beykoz'da 1.450.000 TL' ye satılık ev ilanı: 'Oturulamayacak durumdadır, tadilat ihtiyacı vardır'
Beykoz'da 'fırsat' başlığıyla 135 metrekare müstakil, metruk bir ev için 1.450.000 TL satılık ilanı verildi. Duvarları yıkık, pencereleri de kırık halde olan... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T21:24+0300
2022-01-05T21:27+0300
türkiye
beykoz
manzara
sahibinden.com
satılık
satılık ev
metruk yapı
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolufeneri'nde 'oturulamayacak durumdadır ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardır' notuyla metruk haldeki bir müstakil ev için 1.450.000 TL' lik bir ilan verildi. Sahibinden.com sitesinde "Tapuda 'Bahçeli Kargir Ev' yazmaktadır" ifadesinin yer aldığı ilanda "tarla veya arazi vasfında değildir ve dolayısıyla ev yapmakla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" denildiği görüldü. 'Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır' Evin manzarasına ilişkin olaraksa "Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır ve deniz görmemektedir. Fakat ikinci kattan bir miktar görünmektedir ve teras yaparsanız tamamen deniz manzarasını görebilirsiniz" hatırlatması yapılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/gunes-gormeyen-ev-icin-doga-manzarali-kiralik-ilani-12-metrekare-1200-tl-1050186143.html
türkiye
beykoz
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beykoz, manzara, sahibinden.com, satılık, satılık ev, metruk yapı

Beykoz'da 1.450.000 TL' ye satılık ev ilanı: 'Oturulamayacak durumdadır, tadilat ihtiyacı vardır'

21:24 05.01.2022 (güncellendi: 21:27 05.01.2022)
© Fotoğraf : Sahibinden.comMetruk ev- satılık ilanı
Metruk ev- satılık ilanı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Fotoğraf : Sahibinden.com
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Beykoz'da 'fırsat' başlığıyla 135 metrekare müstakil, metruk bir ev için 1.450.000 TL satılık ilanı verildi. Duvarları yıkık, pencereleri de kırık halde olan evin ilanında "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" yazdığı görüldü.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolufeneri'nde 'oturulamayacak durumdadır ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardır' notuyla metruk haldeki bir müstakil ev için 1.450.000 TL' lik bir ilan verildi.
Sahibinden.com sitesinde "Tapuda 'Bahçeli Kargir Ev' yazmaktadır" ifadesinin yer aldığı ilanda "tarla veya arazi vasfında değildir ve dolayısıyla ev yapmakla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" denildiği görüldü.

'Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır'

Evin manzarasına ilişkin olaraksa "Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır ve deniz görmemektedir. Fakat ikinci kattan bir miktar görünmektedir ve teras yaparsanız tamamen deniz manzarasını görebilirsiniz" hatırlatması yapılıyor.
Güneş bile görmeyen ev için 'doğa manzaralı' kiralık ilanı: 12 metrekare 1200 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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