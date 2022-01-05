https://tr.sputniknews.com/20220105/biden-kovid-19-vakalari-daha-da-artacak-1052412501.html

ABD Başkanı Biden: Kovid-19 vakaları daha da artacak

ABD Başkanı Biden: Kovid-19 vakaları daha da artacak

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini söyledi. Biden, Pfizer'ın Kovid-19 ilacı siparişlerini 2... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

joe biden

pfizer

vaka

kovid-19

omicron

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Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden ABD Başkanı Joe Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz" dedi.Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayan Biden, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz" dedi.20 milyon ilaç sipariş edildiPfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid 19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak" dedi.Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, ABD’de günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 oldu.

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joe biden, pfizer, vaka, kovid-19, omicron