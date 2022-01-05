Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220105/bingolde-koronavirus-vakalari-10-gun-icinde-25-kat-artti-yeni-vakalarin-yuzde-40i-asisiz-1052421834.html
Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız
Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız
Bingöl’de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat artış gösterirken, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40’ının aşısız kişilerden... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T11:32+0300
2022-01-05T11:32+0300
koronavirüs
türkiye
bingöl
korona
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052421806_109:0:1341:693_1920x0_80_0_0_73f2039f0ea1399c9517b1485e6d9c94.jpg
Türkiye'de olduğu gibi Bingöl’de de koronavirüs vaka oranlarında ciddi bir artış var. Aşılanma oranının yüzde 63 seviyelerinde ve aşı haritasında 'Turuncu' kategoride yer alan 7 ilden biri olan Bingöl’de, vaka oranları artış gösterdi. 11-17 Aralık illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 20 olan Bingöl’de, bu oran 2.5 kat gibi bir artış göstererek 100 binde 50 seviyelerine yükseldi.'Yüzde 40’lık bir kesimin hiç aşısı yok'Yaşanan artışın ardından uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40’ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı. Vaka artışının Omicron varyantına bağlı olduğunu düşündüklerini aktaran Uzm. Dr. Gündoğdu, “Son 1 aydır özellikle Omicron varyantının çıkmasıyla beraber tüm dünyada yeni pik oluştuğunu görüyoruz. Tabi Omicron varyantının daha hızlı bir şekilde yayılması, kuzey yarım kürede kış mevsimine geçilmesi ve kapalı alandaki insan sayısının daha da artmasından dolayı maalesef bulaştırıcılığı daha hızlı bir şekilde oluyor. Özellikle Avrupa’daki vaka sayılarının artmasıyla beraber ülkemizde de son 10 günde sağlık bakanlığımızın açıkladı verilerde 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. İlimize bakacak olursak da son 10 içinde açıklanan en son 100 binde 20 vaka oranının 50’lere çıktığını yani 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yeni vakalarda da özellikle yüzde 40’lık bir kesimin hiç aşısı olmayan kişilerden, toplamda ise yüzde 90’dan fazlasının aşısı olmayan, aşısı eksik veya hatırlatma dozunu yapmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz” dedi.'Hatırlatma dozunuzu olun'Aşı, maske ve mesafe hatırlatmasında bulunan Uzm. Dr. Gündoğdu, “Omicron varyantı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan veya aşısı olmayan kişilerde maalesef hastaneye yatış oranlarını yükseltiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızım maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri ve özellikle aşı noktasında daha hassas olmaları. Aşılarını ertelemeden, öncelikli olarak hiç yaptırmayan kişilerin biran önce aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu eksik olanların da yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220105/milli-egitim-bakani-ozer-omicron-nedeniyle-okullarimizda-su-an-alarm-verebilecegimiz-bir-durum-yok-1052418079.html
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052421806_417:0:1341:693_1920x0_80_0_0_a2d9097d7dffe100e9e78a09c2b88d3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bingöl, korona, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, vaka sayısı

Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız

11:32 05.01.2022
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİBingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız
Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ
Abone ol
Bingöl’de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat artış gösterirken, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40’ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı.
Türkiye'de olduğu gibi Bingöl’de de koronavirüs vaka oranlarında ciddi bir artış var. Aşılanma oranının yüzde 63 seviyelerinde ve aşı haritasında 'Turuncu' kategoride yer alan 7 ilden biri olan Bingöl’de, vaka oranları artış gösterdi. 11-17 Aralık illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 20 olan Bingöl’de, bu oran 2.5 kat gibi bir artış göstererek 100 binde 50 seviyelerine yükseldi.

'Yüzde 40’lık bir kesimin hiç aşısı yok'

Yaşanan artışın ardından uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40’ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı.
Vaka artışının Omicron varyantına bağlı olduğunu düşündüklerini aktaran Uzm. Dr. Gündoğdu, “Son 1 aydır özellikle Omicron varyantının çıkmasıyla beraber tüm dünyada yeni pik oluştuğunu görüyoruz. Tabi Omicron varyantının daha hızlı bir şekilde yayılması, kuzey yarım kürede kış mevsimine geçilmesi ve kapalı alandaki insan sayısının daha da artmasından dolayı maalesef bulaştırıcılığı daha hızlı bir şekilde oluyor. Özellikle Avrupa’daki vaka sayılarının artmasıyla beraber ülkemizde de son 10 günde sağlık bakanlığımızın açıkladı verilerde 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. İlimize bakacak olursak da son 10 içinde açıklanan en son 100 binde 20 vaka oranının 50’lere çıktığını yani 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yeni vakalarda da özellikle yüzde 40’lık bir kesimin hiç aşısı olmayan kişilerden, toplamda ise yüzde 90’dan fazlasının aşısı olmayan, aşısı eksik veya hatırlatma dozunu yapmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz” dedi.

'Hatırlatma dozunuzu olun'

Aşı, maske ve mesafe hatırlatmasında bulunan Uzm. Dr. Gündoğdu, “Omicron varyantı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan veya aşısı olmayan kişilerde maalesef hastaneye yatış oranlarını yükseltiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızım maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri ve özellikle aşı noktasında daha hassas olmaları. Aşılarını ertelemeden, öncelikli olarak hiç yaptırmayan kişilerin biran önce aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu eksik olanların da yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.
Yüz yüze eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron nedeniyle okullarımızda alarm verebileceğimiz bir durum yok
10:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:42Alçı: Ey Özdağ, tavır koyacaksan devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarına koy ama yüreğin yok
11:41Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a 'Legion d'Honneur' nişanı
11:32Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız
11:27Çilem Doğan'ın son itirazı da reddedildi
11:18Hindistan'da Omicron'dan ilk ölüm
11:18TFF, statlara girişte 'en az 3 doz aşı' şartı getirdi
11:13Futbola sevgisi azalan Hollandalı Pröpper, 30 yaşında emekli oldu
11:10Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:01ABD'de siyah hakları konusunda sembolleşen George Floyd'un yeğeni vuruldu
10:577 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis
10:49Uğur Şahin'den mRNA teknolojisi açıklaması: Bill & Melinda Gates Vakfı da destekliyor
10:46Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak
10:36Akşener: Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?
10:32Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: Muhafazakarlar da muhalifler de izliyor
10:24Demirtaş: Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor
10:19Cem Küçük: AK Parti sokağa iyi bakmalı, hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
10:13Tokyo’da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı
10:07Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı
10:07THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
10:06'IŞİD bağlantısı' gerekçesiyle mal varlıkları dondurulmuştu: Hükümler yürürlükten kaldırıldı