https://tr.sputniknews.com/20220105/bingolde-koronavirus-vakalari-10-gun-icinde-25-kat-artti-yeni-vakalarin-yuzde-40i-asisiz-1052421834.html

Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız

Bingöl'de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat arttı: Yeni vakaların yüzde 40’ı aşısız

Bingöl’de koronavirüs vakaları 10 gün içinde 2.5 kat artış gösterirken, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40’ının aşısız kişilerden... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T11:32+0300

2022-01-05T11:32+0300

2022-01-05T11:32+0300

koronavirüs

türkiye

bingöl

korona

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

vaka sayısı

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Türkiye'de olduğu gibi Bingöl’de de koronavirüs vaka oranlarında ciddi bir artış var. Aşılanma oranının yüzde 63 seviyelerinde ve aşı haritasında 'Turuncu' kategoride yer alan 7 ilden biri olan Bingöl’de, vaka oranları artış gösterdi. 11-17 Aralık illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 20 olan Bingöl’de, bu oran 2.5 kat gibi bir artış göstererek 100 binde 50 seviyelerine yükseldi.'Yüzde 40’lık bir kesimin hiç aşısı yok'Yaşanan artışın ardından uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, yeni vakaların yüzde 40’ının aşısız kişilerden oluştuğunu vurguladı. Vaka artışının Omicron varyantına bağlı olduğunu düşündüklerini aktaran Uzm. Dr. Gündoğdu, “Son 1 aydır özellikle Omicron varyantının çıkmasıyla beraber tüm dünyada yeni pik oluştuğunu görüyoruz. Tabi Omicron varyantının daha hızlı bir şekilde yayılması, kuzey yarım kürede kış mevsimine geçilmesi ve kapalı alandaki insan sayısının daha da artmasından dolayı maalesef bulaştırıcılığı daha hızlı bir şekilde oluyor. Özellikle Avrupa’daki vaka sayılarının artmasıyla beraber ülkemizde de son 10 günde sağlık bakanlığımızın açıkladı verilerde 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. İlimize bakacak olursak da son 10 içinde açıklanan en son 100 binde 20 vaka oranının 50’lere çıktığını yani 2,5 katı gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yeni vakalarda da özellikle yüzde 40’lık bir kesimin hiç aşısı olmayan kişilerden, toplamda ise yüzde 90’dan fazlasının aşısı olmayan, aşısı eksik veya hatırlatma dozunu yapmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz” dedi.'Hatırlatma dozunuzu olun'Aşı, maske ve mesafe hatırlatmasında bulunan Uzm. Dr. Gündoğdu, “Omicron varyantı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan veya aşısı olmayan kişilerde maalesef hastaneye yatış oranlarını yükseltiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızım maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri ve özellikle aşı noktasında daha hassas olmaları. Aşılarını ertelemeden, öncelikli olarak hiç yaptırmayan kişilerin biran önce aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu eksik olanların da yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220105/milli-egitim-bakani-ozer-omicron-nedeniyle-okullarimizda-su-an-alarm-verebilecegimiz-bir-durum-yok-1052418079.html

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türkiye, bingöl, korona, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, vaka sayısı