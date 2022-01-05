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https://tr.sputniknews.com/20220105/bmw-arac-rengini-saniyeler-icinde-degistiren-yeni-teknolojisini-tanitti-1052436440.html
BMW, araç rengini saniyeler içinde değiştiren yeni teknolojisini tanıttı
BMW, araç rengini saniyeler içinde değiştiren yeni teknolojisini tanıttı
Geçtiğimiz aylarda otomobilin dış rengini tek bir tuşla değiştirecek bir teknolojiyi tanıtacağını ilan eden Alman otomobil devi BMW, söz konusu teknolojiyi ilk... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T16:33+0300
2022-01-05T16:33+0300
2022-01-05T16:42+0300
yaşam
bmw
otomobil
fuar
renk
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ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2022 fuarı bugün kapılarını açtı.Etkinliğe katılan firmalardan biri olan Alman otomobil üreticisi BMW, yeni iX M60 modelini görücüye çıkarırken, tek bir dokunuşla aracın rengini komple değiştiren yeni sistemini de ilk kez tanıttı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde BMW iX model otomobilin başta gri renge sahipken söz konusu yeni teknolojinin çalıştırılmasıyla hızlı bir şekilde beyaz bir renge büründüğü görülüyor.BMW bu teknolojiyi mevcut ya da yeni tasarlanan model araçlara yükleyip yüklemeyeceğine dair açıklama yapmazken, gösterinin sadece CES 2022 şovunun bir parçası olabileceği de ifade ediliyor.Yeni BMW iX M60, saatte 0’dan 100 kilometreye sadece 3,6 saniyede tırmanabiliyor. Çift motoruyla birlikte 1100 nm tork sağlayan yeni elektrikli modelin menzili ise 450 kilometre.
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BMW, araç rengini saniyeler içinde değiştiren yeni teknolojisini tanıttı 16:33 05.01.2022 (güncellendi: 16:42 05.01.2022)
Geçtiğimiz aylarda otomobilin dış rengini tek bir tuşla değiştirecek bir teknolojiyi tanıtacağını ilan eden Alman otomobil devi BMW, söz konusu teknolojiyi ilk kez CES 2022 fuarında sergiledi.
ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2022 fuarı bugün kapılarını açtı.
Etkinliğe katılan firmalardan biri olan Alman otomobil üreticisi BMW, yeni iX M60 modelini görücüye çıkarırken,
tek bir dokunuşla aracın rengini komple değiştiren yeni sistemini de ilk kez tanıttı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde BMW iX model otomobilin başta gri renge sahipken söz konusu yeni teknolojinin çalıştırılmasıyla hızlı bir şekilde
beyaz bir renge büründüğü görülüyor.
BMW bu teknolojiyi mevcut ya da yeni tasarlanan model araçlara yükleyip yüklemeyeceğine dair açıklama yapmazken, gösterinin sadece CES 2022 şovunun bir parçası olabileceği de ifade ediliyor.
Yeni BMW iX M60, saatte 0’dan 100 kilometreye sadece
3,6 saniyede tırmanabiliyor. Çift motoruyla birlikte 1100 nm tork sağlayan yeni elektrikli modelin menzili ise 450 kilometre.