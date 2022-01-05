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https://tr.sputniknews.com/20220105/brezilya-lideri-bolsonaro-hastaneden-taburcu-edildi-1052432968.html
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneden taburcu edildi
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneden taburcu edildi
Yıllar önce bıçaklandığı için sık sık bağırsaklarıyla sorun yaşayan ve pazartesi günü tekrar hastaneye kaldırılan Brezilya lideri Bolsonaro ameliyata gerek... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T15:06+0300
2022-01-05T15:06+0300
2022-01-05T15:06+0300
dünya
brezilya
hastane
jair bolsonaro
bağırsak
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Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taburcu oldu.Twitter hesabından doktorlarla fotoğrafını paylaşan Bolsonaro, "Taburcu oluyorum. Hepinize teşekkürler" notu düştü.2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanan ve bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirdi. Bolsonaro son olarak geçmeyen hıçkırık sorunu nedeniyle Temmuz 2021'de hastaneye kaldırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220103/bolsonaro-hastaneye-kaldirildi-1052351376.html
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brezilya, hastane, jair bolsonaro, bağırsak
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneden taburcu edildi
Yıllar önce bıçaklandığı için sık sık bağırsaklarıyla sorun yaşayan ve pazartesi günü tekrar hastaneye kaldırılan Brezilya lideri Bolsonaro ameliyata gerek duyulmadan hastaneden taburcu edildi.
Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taburcu oldu.
Twitter hesabından doktorlarla fotoğrafını paylaşan Bolsonaro, "Taburcu oluyorum. Hepinize teşekkürler" notu düştü.
2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanan ve bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirdi. Bolsonaro son olarak geçmeyen hıçkırık sorunu nedeniyle Temmuz 2021'de hastaneye kaldırılmıştı.