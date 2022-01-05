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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T11:46+0300
2022-01-05T11:50+0300
dünya
nato
mevlüt çavuşoğlu
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 7 Ocak'ta olağanüstü toplantı yapacakNATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Ocak Cuma günü olağanüstü toplanacak.Bakanlar, Rusya - Ukrayna gerginliğinin yanı sıra daha geniş çerçevede Avrupa'nın güvenliğini ele alacak.Toplantının sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 10 Ocak'ta ABD ile Rusya arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak görüşme öncesinde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor.Ayrıca 12 Ocak'ta NATO ile Rusya arasında uzun zaman sonra teması sağlayacak NATO-Rusya Konseyinin toplanması bekleniyor.Bu iki toplantı dışında Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinin katılımcıları arasında bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 13 Ocak'ta toplantı düzenlemesi planlanıyor.NATO Dışişleri Bakanları son olarak 30 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da toplanmış ve Rusya'ya kasım ayından beri yapılan uyarılar yinelenmişti.Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırganlığının "yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları" olacağını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar uygulayabileceğini söylemişti.Rusya ise aralık ortasında NATO ve ABD'ye güvenlik garantileri konusunda anlaşma önerisi yapmış, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyeliğine alınmamasına yönelik garantiyi de içeren bazı tekliflerde bulunmuştu.
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nato, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

11:46 05.01.2022 (güncellendi: 11:50 05.01.2022)
© AA / Fatih Aktaş Mevlüt Çavuşoğlu - Jens Stoltenberg
Mevlüt Çavuşoğlu - Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA / Fatih Aktaş
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 7 Ocak'ta olağanüstü toplantı yapacak

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Ocak Cuma günü olağanüstü toplanacak.
Bakanlar, Rusya - Ukrayna gerginliğinin yanı sıra daha geniş çerçevede Avrupa'nın güvenliğini ele alacak.
Toplantının sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 10 Ocak'ta ABD ile Rusya arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak görüşme öncesinde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor.
Ayrıca 12 Ocak'ta NATO ile Rusya arasında uzun zaman sonra teması sağlayacak NATO-Rusya Konseyinin toplanması bekleniyor.
Bu iki toplantı dışında Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinin katılımcıları arasında bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 13 Ocak'ta toplantı düzenlemesi planlanıyor.
NATO Dışişleri Bakanları son olarak 30 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da toplanmış ve Rusya'ya kasım ayından beri yapılan uyarılar yinelenmişti.
Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırganlığının "yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları" olacağını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar uygulayabileceğini söylemişti.
Rusya ise aralık ortasında NATO ve ABD'ye güvenlik garantileri konusunda anlaşma önerisi yapmış, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyeliğine alınmamasına yönelik garantiyi de içeren bazı tekliflerde bulunmuştu.
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